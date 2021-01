Regionen får vacciner til 3000 borgere over 85

NORDJYLLAND:Region Nordjylland modtager i næste uge omkring 6000 vacciner fra Moderna, der skal gå til 3.000 af de allerældste nordjyder – borgere over 85 år.

- Det er en glædelig nyhed for os, og det dejligt, at vi nu kan vaccinere vores ældste borgere, siger regionsrådsformand, Ulla Astman.

Den første leverance fra Moderna gik til Region Syddanmark, men nu er det Nordjyllands tur til at få denne vaccine, der virker på samme måde og er lige så effektiv som Pfizer/BioNTech, som er det eneste præparat, Region Nordjylland hidtil har modtaget.

Det er forventningen, at der oprettes et vaccinationssted for de +85-årige i hver kommune.

Når det er muligt at kommunikere vaccinationssted, og når bookingtiderne er klar, får de berørte borgere besked om det.