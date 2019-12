Rektor om finanslov: Det giver ro og en tro på fremtiden... i hvert fald et par år

NORDJYLLAND:Den kom sent ... meget sent. Finanslovsaftalen for 2020 og heri en endelig vished om, hvordan Aalborg Universitets budget for næste år kan se ud. For indtil det sidste var der usikkerhed om en ret betydelig detalje. Ville taxameterløftet fortsætte, eller ville det være slut.

- Det er klart, at de på samfundsvidenskab og humaniora igennem de seneste år har vidst, at hvis taxameterløftet ikke fortsatte, så stod vi foran en stor indtægtsnedgang, og jo tættere vi kom på skrænten så at sige, jo mere urolig blev man, siger rektor på Aalborg Universitet Per Michael Johansen.

At der i finansloven er afsat penge til at forlænge løftet i tre år, kan rektor derfor kun bifalde.

- Det gør jo, at vi nu får skabt lidt ro. Især omkring vores humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser og kan begynde at se lidt fremad. Det er uddannelser, der igennem lang tid har været i fokus af forskellige årsager, og vi har alle sammen brug for at få skabt lidt ro lidt tro på fremtiden.

Der er stadig mørke skyer i horisonten, men det lysner trods alt efter mandagens finanslovsaftale.

Men roen har en udløbsdato. Det er kun en forlængelse - i første omgang på tre år.

- Det betyder, at vi nu har tre år til at råbe politikerne op og få det her gjort permanent. Det skal vi fra de danske universiteters side være opmærksomme på.

At der er sat en stopper for besparelserne betyder ikke, at økonomien lover godt for næste år. For flere års økonomisk slankekur har haft en effekt.

Uddannelsesloft og taxameterløft Afskaffelse af uddannelsesloftet Aftaleparterne er enige om at afskaffe loftet over dobbeltuddannelse. Hermed ophæves aftalen fra 2016, som har betydet, at det – med en række undtagelser – ikke har været muligt at tage mere end én ordinær videregående heltidsuddannelse på samme eller lavere niveau. Afskaffelsen af uddannelsesloftet får virkning fra d. 1. juli 2020. Der afsættes i alt 70 mio. kr. i 2020, 290 mio. kr. i 2021, 350 mio. kr. i 2022 og 370 mio. kr. i 2023. Takstløft til humanistiske, samfundsvidenskabelige, merkantile og teologiske uddannelser Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet er enige om at fastholde takstniveauet for takst 1-uddannelser på universiteterne (de fleste humanistiske, samfundsvidenskabelige, merkantile og teologiske uddannelser). Der afsættes med denne finanslov i alt 303,2 mio. kr. i 2020, 301,8 mio. kr. i 2021 og 302,5 mio. kr. i 2022 til at videreføre takstløftet. Kilde: Aftale om finansloven for 2020 VIS MERE

- Det er klart, at det er en lettelse for AAU, for det betyder, at vi ikke skal gå 37 millioner kroner ned til næste år. Men vi har samtidig været udsat for en to-procentsbesparelse i over fire år, og derfor gror træerne heller ikke ind i himlen. Vi får stoppet et hul i skibet, men vi har stadigvæk et problem med at få indfaset de hidtidige besparelser. 2020 bliver stadig et stramt år økonomisk, siger rektoren.

En bekymring er borte

En anden af finanslovsaftalens konsekvenser er, at uddannelsesloftet nu endegyldigt er blevet droppet. Loftet har siden aftalen blev indført i 2016 blandt andet betydet et øget frafald - også på AAU - og derfor er det en umanerlig god idé, at det nu bliver fjernet, mener Per Michael Johansen.

- Det er aldrig nogen god idé at hindre folk i at skifte uddannelse. Det er ikke en god måde at drive uddannelse og uddannelsespolitik på. Og så har jeg det helt personligt sådan, at den bedste investering et samfund kan gøre, er at uddanne sin befolkning - ikke at hindre dem i det.

Der er også glæde hos den studenterpolitiske organisation på Aalborg Universitet over, at uddannelsesloftet nu endeligt bliver fjernet.

Glæden er ikke mindre hos Jacob Blasius Thomsen, der er uddannelsespolitisk ordfører hos studentersamfundet på AAU.

- Vi er super glade for at uddannelsesloftet afskaffes. Det har været en kamp over flere år som vi nu ser frugten af. Med så mange studerende, som er stressede, har uddannelsesloftet været en unødig ekstra bekymring. Fjernelsen giver frihed og ro til at vælge den rigtige uddannelse. Det er en styrkelse af uddannelserne, siger han.