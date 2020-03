Røde faner ved parkhotel: Gæster og lokale skal gøres opmærksom på arbejdsforhold

LØGSTØR:De røde faner var rullet ud, og 80-100 demonstranter var lørdag eftermiddag samlet ved indkørslen til Løgstør Parkhotel.

Demonstranterne forsøgte at gøre lokale og gæster til parkhotellet opmærksom på, hvad de mener er urimelige ansættelsesforhold og underbetaling af de ansatte, der ikke er på overenskomst hos 3F.

- Vi er overvældet over, hvor mange der faktisk er kommet, og meget glade for opbakningen til det her, siger Alex Pedersen, der er næstformand i 3F Midtfjord, der står for demonstrationen.

Han fortæller, at der er mødt folk op fra naboafdelingerne - blandt andet Aalborg - men at der også er folk fra Frederikshavn, Djursland og Fyn.

Gør opmærksom på forholdene

De gæster, der er kommet til hotellet, har fået i pjece og er blevet gjort opmærksom på, hvorfor de røde faner er rullet ud foran hotellet.

Der var demonstranter fra både Djursland og Fyn, da 3F Midtfjord havde kaldt til demonstration ved parkhotellet i Løgstør.

- Vi er blevet modtaget positivt, og jeg fornemmer, at folk godt kan forstå, hvorfor vi står her. Vores konflikt har stået på nogle måneder, men vi håber, at gøre udenforstående opmærksomme på, at der er nogle her, der ikke ønsker at overholde spillereglerne, siger Alex Pedersen.

Han håber, at det lykkes at lave en aftale med Rimbach ApS, der driver Løgstør Parkhotel samt Løgstør Badehotel og Nilles Kro i Sabro.

- Vi har hilst på Anita og Torben Larche fra Rimbach, men ikke fået snakket med dem, og det havde vi heller ikke forventet. Men vi håber, at vi kan få gang i nogle forhandlinger og få afsluttet konflikten, siger 3F-næstformanden.

Konflikten mellem 3F og tre hoteller - heriblandt Løgstør Parkhotel og Løgstør Badehotel - blev optrappet lørdag, da der var demonstration foran parkhotellet ved Løgstør.

Flere demonstrationer på vej

Indtil videre er det kun lørdag eftermiddag, at der er demonstration foran hotellet - mens en konflikt og sympatikonflikt, hvor ingen medarbejdere organiseret i fagforbund under Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH, leverer ydelser til hotellerne, fortsætter.

- Vi mødes mandag, hvor vi vil snakke om, hvad der er kommet ud af i dag, og om vi kan samle lige så mange næste gang. Vi ved, hvornår der er aktivitet på hotellet. Samtidig holder vi øje med, om sympatikonflikten mod stedet bliver overholdt, siger Alex Pedersen.

Mandag evaluere 3F Midtfjord på lørdagens demonstration, og aftaler, om den føles op med flere - hvis der ikke bliver indgået en aftale med ejerne af Løgstør Parkhotel.

Anita Larche er direktør i Rimbach ApS, men det er hendes far, Torben Larche, der har ført ordet i pressen i forbindelse med konflikten.

Torben Larche har tidligere oplyst, at de ansatte får en løn, der er på niveau eller over overenskomsten.

NORDJYSKE Medier har tidligere på ugen forsøgt at få en kommentar til konfliktens udvikling.

- Ingen i Rimbach ApS udtaler sig til medierne, har været kommentaren fra Torben Larche.