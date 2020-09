Samlet appel til Nordjylland: Overhold retningslinjerne, nu!

NORDJYLLAND:På pressemødet klokken 12 i Studenterhuset i Aalborg var der en appel til nordjyderne - nok i særdeleshed aalborgenserne - der gik igen: Stram op! Overhold de retningslinjer, der er givet, hold afstand, sprit af og begræns dine aktiviteter så meget som muligt.

Under det hele ligger en trussel om, at hvis ikke der kommer en stop for spredningen af coronasmitte ved de tiltag, man kan gennemføre frivilligt, så kommer der en stribe påbud fra regeringen.

Fra Jan Nielsen, der er direktør i Aalborg Kommune, lød en klar opfordring til at vende tilbage til de gode vaner fra foråret.

- Vi er vant til at klare os selv uden indblanding udefra, og sådan skal det gerne blive ved med at være. Vi har på det seneste fået påbud udefra om restriktioner på vores ældrepleje, og der sidder ældre derude, der må vælge mellem deres kære, hvem der må besøge dem, på grund af de restriktioner.

- Det er ikke rimeligt, at de skal træffe de valg, fordi vi andre ikke kan overholde bestemmelserne. Der vil kommer flere restriktioner, hvis vi ikke stopper smitten nu, understregede Jan Nielsen.

- Vi har tidligere vist, at vi godt kan holde smitten ude af plejehjemmene i Aalborg, og det kan vi igen. Men det er kun alles adfærd, de gode vaner, der kan knække smittekurven.

Jan Nielsen nævnte også, at de unge har en stor andel i at bekæmpe smittespredningen, givet Aalborg er så stor en uddannelsesby med mange unge, som tilfældet er.

- Skru ned for festen, hold afstand, hold jer i små grupper. I kan hjælpe de ældre, de sårbare, opfordrede Jan Nielsen.

Den samme opfordring til sine medstuderende kom Mick Scholtka, der er formand for Studentersamfundet ved Aalborg Universitet, med.

- Når man er ny i byen, så er det vigtigt, at man kommer godt i gang. Man skal møde nye mennesker og nye netværk - og der har været en god studiestart. I foråret viste vi, at vi godt kan tage ansvar, vi havde online undervisning, begrænsede vores kontakter. Det skal vi blive ved med, så vi tager ansvar og tænker over, hvordan vi opfører os over for hinanden, vores familie, specielt vores bedsteforældre, lød det fra Mick Sholtka.

Og hvis man er ung og gerne vil feste, så er der nok grund til at tage ordene fra Henrik Foget Jensen, direktør for Zwei Grosse Bier Bar, Danmark, alvorligt. For han lagde ikke fingrene imellem, når han malede konsekvensen ud, hvis ikke der bliver stoppet for smitten: Så lukker festen i Gaden helt. Så han opfordrede meget kraftigt de unge til at lytte, til at gøre, som der bliver sagt:

- Det værste, der kan ske er, at vi bliver nødt til at lukke ned, og det må bare ikke ske. Til de unge: Vi er der ikke for være træls, for at skælde ud på jer, for at være dumme, når vi siger, at I skal opføre jer ordentlig og gøre som der bliver sagt. Vi gør det for at sikre, at vi kan blive ved med at holde åbent, sagde Henrik Foget Jensen.

Han tilføjede også, at man i Gaden overvejer at gøre det obligatorisk at have SmitteStop-appen på sin telefon, hvis man vil ind på værtshusene. Enkelte steder kræver det allerede.

Også politiet understregede, at nu er det alvor.

- Her i Nordjylland har vi været gode til at sørge for, at tingene er, som de skal være, Men vi har set nogle eksempler i det seneste på, at folk ikke har overholdt reglerne. Blandt andet derfor lukkede vi Gaden ned for nogen tid siden.

- Vi skal undgå de situationer, hvor vi står tæt, hvor det kan smitte, og vi står klar i Nordjyllands Politi til at rykke ud, og det vil vi gøre med større konsekvens, end vi har gjort hidtil.

- Vi vil komme mere ud i nattelivet, mere ind på de enkelte barer og kontrollere, at folk ikke står og hænger i baren, ikke danser på bordene, holder afstand - følger retningslinjerne, sagde vicepolitiinspektør Anders Uhrskov fra Nordjyllands Politi.

Flemming Thingbak, der er direktør i Aalborg Cityforening, oplyser, at man fra foreningens side vil sætte en større oplysningskampagne i gang, hvor man minder folk om, at de skal holde afstand, spritte af og i det hele taget tænke mere over, hvordan man gebærder sig, så smitten ikke bliver spredt yderligere.