Se de fantastisk flotte billeder fra vulkanbrud i Island

ISLAND:Vulkanen ved Fagrdalsfjall nær Reykjavik i Island gik forleden i udbrud. Ikke et af de helt spektakulære med en flere hundrede meter høj ildsøjle, men sådan et lidt stille, flydende udbrud, der egner sig fint som udflugt for en søndagstur.

Foto: REUTERS/Cat Gundry-Beck

Det forhindrer dog ikke Reuters fotografer i at tage nogle ganske spektakulære billeder fra udbruddet - inklusive tilberedningen af lavaristede hot-dogs.