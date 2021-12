Se hvor meget af Nordjylland, der forsvinder

NORDJYLLAND:Hvis ikke du har været på Egholm og spise tarteletter, så få det gjort. Og sig så farvel til Egholm, når du nu er der, for Egholm er en sikker taber i det store klimaspil. Det fremgår tydeligt, hvis man roder med de interaktive kort over forventede vandstandsstigninger i både den nære og fjernere fremtid, som organisationen Climate Central står bag.

Ikke sådan at forstå, at Egholm forsvinder under fjordens overflade lige om lidt, men kombinationen af stigende vandstand og hyppigere og højere stormfloder betyder, at øen i Limfjorden går svære tide i møde.

Ligesom så godt som resten af lavlandet, der ligger ned til Limfjorden. Fra Hals til Agger, men i særdeleshed fra Hals til Løgstør.

Det - eller rettere de, for der er en del forskellige at vælge imellem - interaktive kort er interessante at rode med, hvis trangen melder sig. Og Limfjordsområdet er ikke det eneste, der bliver ramt; også kysten fra Frederikshavn og nordpå mod Aalbæk er udsat for klimaforandringernes spil.

Grafikken ovenfor er en fremskrivning lang tid frem; flere hundrede år. Det er altså ikke, hvordan Nordjylland efter videnskabens bedste overbevisning ser ud i år 2100, men hvordan landsdelen ser ud i måske 2200, hvis vi rammer de nævnte temperaturstigninger i år 2100.

Hvis du nu tænker, at 180 år er så lang en tidshorisont, at det er svært at forholde sig til, så giver Climate Central også mulighed for at se, hvad der sket på den kortere bane. For eksempel i år 2050. Og der er konsekvenserne umiddelbart mindre voldsomme i forhold til mængden af land, der som sådan kommer til at befinde sig under den normale vandlinje.

Men det betyder ikke, at alt nødvendigvis er godt. Specielt langs Limfjordens bredder kommer man altså til at mærke klimaforandringerne, når det gælder stigende vandstand. De røde områder på det øverste kort ovenfor er land, der kommer til at befinde sig under den daglige vandstandslinje, når vandstanden er steget med 20 centimeter, der er i omegnen af, hvad DMI forventer i 2050 i Limfjorden. Og det kunne vel være en hel del værre ved første øjekast.

Men skift til det nederste kort, og så er de røde områder de steder, hvor man kommer til at ligge under vandstanden ved en stormflod med karakter af det, der er en 10-års hændelse. Altså en stormflod, der statistisk set indtræffer hver 10. år - og derfor steder der risikerer at blive oversvømmet jævnt hen ofte.

Hvilket sender historien tilbage til Egholm, for zoomer man ind på kortet, som det ser ud med en lidt forsigtig tilgang til, hvordan tingene vil udvikle sig og se ud i 2050, så er de facto hele øen under vand, når Limfjorden bliver ramt af et højvande under en 10-års hændelse, som 10-års hændelser vil udspille sig i 2050.

Det siger sig selv, at fremtidens 20, 50 og 100-års hændelser bliver endnu værre med endnu højere vandstand. Også værre end dagens 20, 50 og 100-års hændelser.