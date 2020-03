Se listen: I disse kommuner bekymrer nordjyderne sig mindst om corona

NORDJYLLAND:Der er stor forskel på, hvor bange nordjyderne er for corona-smitten.

NORDJYSKE Medier og Jysk Analyse har spurgt Panel Nordjylland, og helt præcis hver tredje nordjyde er slet ikke bange for selv at blive smittet.

23 procent er enten meget bekymrede eller bekymrede, mens 43 procent er lidt bekymrede. Forståeligt nok er pensionister og efterlønnere den gruppe, der er mest bekymret, mens ikke en eneste i gruppen studerende/elever/lærlinge svarer, at de er meget bekymrede.

Graden af bekymring er ret forskellig fra kommune til kommune, som du kan se på listen herunder. Og så er der altså en del, der overhovedet ikke er bange for at blive smittet.

Bekymringen vokser fra dag til dag. Panel Nordjylland har besvaret spørgsmålene til denne analyse i perioden 11. til 17. marts 2020.

- Der er ingen tvivl om, at både unge og gamle er blevet mere bekymrede fra den 11. til den 17. marts, siger Mads Ruby, direktør for Jysk Analyse.

Mere bange for familien

Nordjyderne er mere bange for at familiemedlemmer bliver smittet med corona end for deres eget skind.

- Hvis jeg kommer til at smitte et familiemedlem som er svækket, tror jeg ikke, jeg kan tilgive mig selv. F.eks. min mors mand som er kræftpatient, skriver en kvinde fra Vesthimmerland.

- Selv om jeg selv har diabetes og KOL, er jeg mest bekymret for at bringe smitten hjem til min mand der har leukæmi, skriver en kvinde fra Aalborg.

Mange går rundt og er bekymrede for at smitten rammer alvorligt eller kronisk syge pårørende eller gamle, skrøbelige forældre.

- Min bekymring går på de ældre i familien, og om de passer på sig selv, eller de tænker for "jysk" og ikke tager deres forholdsregler, skriver en kvinde fra Vesthimmerland.

Så mange har ændret vaner

Ni ud af 10 nordjyder har ændret deres hverdags-vaner i håb om at holde corona-virussen væk. Men ikke alle de officielle råd følges med lige stor nidkærhed. Det går bedst med rådet om hyppig håndvask og afspritning af hænderne.

Hver tiende nordjyde har ikke ændret adfærd, i hvert fald ikke på de otte parameter, vi har spurgt Panel Nordjylland om.

Igen er der forskel fra gruppe til gruppe og fra kommune til kommune, og groft sagt er ældre bedre til at ændre vaner end unge, og kvinder gør det bedre end mænd.

Den gruppe, hvor flest svarer nej til at have ændret vaner er studerende/elever/lærlinge og de arbejdsløse, hvor henholdsvis 26 og 20 procent ikke har justeret deres adfærd pga. corona-virussen.

Geografisk er det i Brønderslev og Vesthimmerland kommuner, at flest svarer nej til at have ændret adfærd (henholdsvis 21 og 19 procent).