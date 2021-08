Se om du kan få penge tilbage for flybilletten

NORDJYLLAND:Under coronakrisen har massevis af fly samlet støv på landingsbanen. Og danskere i hobetal har haft flybilletter i klemme og penge ude at svæve.

Uenigheder mellem forbrugere og luftfartsselskaber er også blevet til klager, der er landet hos Forbrugerklagenævnet.

Her har de truffet afgørelse i flere principielle sager, og nu er fristen for indsigelse udløbet. Dermed står afgørelserne ved magt. Det betyder, at de kan danne grundlag for andre sager.

En af sagerne gælder udbetaling af vouchers, som er et tilgodebevis til en ny flybillet.

Flyselskabet SAS måtte nemlig ændre deres flytider og tilbød i den forbindelse en forbruger, at han enten kunne blive ombooket eller få en voucher, som kunne bruges til en fremtidig afgang.

Han takkede ja til voucheren. Men siden ombestemte han sig og ville have pengene udbetalt i stedet.

Det sagde SAS dog nej til, og her opstod balladen.

Og hvis du ligesom klageren har modtaget sådan en voucher, så vil det nok interessere dig, at Forbrugerklagenævnet gav klageren medhold. Altså skulle han efter dansk lov have udbetalt sine penge.

En coucher er et gavekort

Vagn Jelsøe er chefkonsulent hos Forbrugerrådet Tænk, og han var med til at træffe afgørelsen i klagenævnet.

- Den afgørelse bygger på en helt generel forståelse af, at voucherne er det, der i betalingsloven kaldes en ikkevederlagsfri elektronisk tjeneste. Med et lidt mere almindeligt ord kan man kalde det et elektronisk gavekort.

- Og der er det helt generelt sådan, at man har krav på at få dem indløst kontant, hvis man ikke kan bruge dem, forklarer Vagn Jelsøe.

Voucheren har typisk en anvendelsesfrist, og hvis du gør brug af din ret til at få den ombyttet til penge inden for fristen, så har virksomheden faktisk lov til at tage et gebyr for det - inden for rimelighedens rammer.

Vil du have dine penge tilbage efter fristens udløb, skal du have det fulde beløb - så længe du gør det gældende inden for et år efter udløb.

Står du med en lignende voucher, kan du altså på samme måde få dine penge udbetalt.

Dansk afgørelse for danske selskaber

Det eneste "men" i den sammenhæng er, at det er danske regler.

- Man kan ikke gøre denne her jura gældende, hvis selskabet ikke er etableret i Danmark, for det er ikke en EU-regel. Derfor gælder det, når du har købt din billet af et selskab etableret i Danmark.

- Det er i første række SAS. Men faktisk gælder det også, hvis man som refusion har fået cashpoints fra Norwegian, for de er også etableret i Danmark, fortæller Vagn Jelsøe.

Han henviser til, at Norwegian har en dansk filial med et dansk cvr-nummer.

- Jeg kan sagtens forestille mig, at Norwegian vil anfægte det, siger han og fortsætter:

- Men hvis de ikke hoster op med pengene, kan man sige, at man vil gå videre til Center for Klageløsning, som så at sige er forkontoret til Forbrugerklagenævnet.

Center for Klageløsning vil forsøge at forlige sagen. Du skal dog være opmærksom på, at det koster et gebyr på 100 kroner.

Kommer der ikke noget ud af det, kan man klage videre til Forbrugerklagenævnet. Her er det gratis, hvis man får medhold, tilføjer han.

Hvis selskabet ikke er dansk

Er voucheren fra et udenlandsk luftfartsselskab, råder Vagn Jelsøe til at få gratis hjælp af Forbruger Europa, som er den danske afdeling af et europæisk netværk af forbrugercentre.

- Det er altid rigtig godt at kræve det direkte af selskabet først, siger Lars Arent, som er souschef i Forbrugerpolitisk Center og leder af Forbruger Europa.

- Men hvis folk løber panden mod muren og skal have vejledning, så kan de bruge vores hotline eller kontaktformular, for vi har brug for en række konkrete oplysninger om sagen, fortæller han.

