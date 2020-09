Slut med at køre uden at betale: Millioner kradset ind hos nordjyder

NORDJYLLAND:Et større antal bilejere har ligget og kørt på frihjul i ly af sammenbruddet i Skats inddrivning af gæld. Betaler man ikke de afgifter på bilen, der bliver opkrævet, så bør det hele ende med, at en betjent dukker op med en boltsaks; det er bare ikke sket i mange år, fordi Skattestyrelsen ikke har sendt oplysningerne videre til politiet.

Men den fest for skyldnerne er forbi nu. Sidste år begyndte Skattestyrelsen så småt at få sat gang i at kradse pengene ind, og i alt er der blevet hentet 14,2 millioner kroner hos nordjyske bilejere, der fik betalt det, de skyldte, inden boltsaksen nåede frem. Det viser tal fra Skattestyrelsen, der har gjort indsatsen op både på landsplan og regionalt.

Arbejdet gik som sagt i gang sidste, år, men der blev sagerne behandlet manuelt, og det tager tid. I år er der for alvor blevet sat strøm til arbejdet, så det kører automatisk, og derfor er der blevet sendt markant flere rykkerbreve ud - og selvfølgelig også blevet hevet markant flere penge i kassen end sidste år.

- Vores opgave er at sikre, at folk betaler, hvad de skylder til fællesskabet – hverken mere eller mindre. Det gælder også bilejerne. Vi startede derfor en fokuseret manuel indsats sidste år for at få borgere og virksomheder til at betale deres ubetalte regninger. Og vi kan se på tallene, at indsatsen virker, siger Peter Thorgaard, der er underdirektør i Skattestyrelsen.

I Nordjylland er der blevet sendt 5800 rykkere ud til bilejere, der skyldte penge, og det er altså dem, der indtil videre har givet 14,2 millioner kroner i indbetalinger siden Skattestyrelsen begyndte arbejdet i 2019. På landsplan er der sendt 50.000 rykkere ud til bilister med afgiftsgæld, og det har samlet betydet, at der er blevet indbetalt skyldig gæld for knap 130 millioner kroner.

Det er dog ikke alle, der har betalt det, de skylder endnu, og opfordringen fra Skattestyrelsen er klar: Se at få betalt, ellers kommer ordensmagten med boltsaksen, og så kører slæden ingen steder hen længere.

I alt drejer det ifølge Skat sig om 135.000 bilejere, der har gæld for periodiske afgifter, der stadig ikke er betalt.