Stor undersøgelse: Det mener patienterne om de nordjyske sygehuse

NORDJYLLAND:Ni ud af 10 patienter med fysiske sygdomme er i høj grad tilfredse med behandlingen og plejen på de nordjyske sygehuse. Det viser en landsdækkende undersøgelse af patienters oplevelser med sundhedsvæsenet, skriver Region Nordjylland i en pressemeddelelse .

Patienterne er især tilfredse med personalet på de nordjyske sygehuse: 94 procent angiver, at de i høj eller meget høj grad synes, at personalet er venligt og imødekommende.

- Kæmpe skulderklap

- Det er et kæmpe skulderklap til de tusindvis af medarbejdere i regionen, som hver dag går på arbejde for at skabe den bedste patientoplevelser for de mange tusinde patienter, som hvert år kommer på hospitalerne, siger formanden for Patientudvalget i Region Nordjylland, Henrik Buchhave (V).

- På trods af vi står midt i en pandemi, som tærer på mange ressourcer på hospitalerne, så er sundhedsvæsnet stadig åbent, og vi behandler alle, der har behov. Det er godt at høre fra patienterne, at de også - alting på trods - oplever at blive taget seriøst og er tilfredse med deres behandling, tilføjer han.

Over 20.000 nordjyder

Også 872 nordjyske patienter i Psykiatrien har medvirket i undersøgelsen. 78 procent af dem svarer, at de alt i alt er tilfredse med besøget eller indlæggelsen.

Og 93 procent svarer, at de er blevet mødt af et venligt og imødekommende personale på Psykiatriens hospitaler i Nordjylland.

Lidt over 20.000 nordjyder har deltaget i den landsdækkende undersøgelse, LUP (Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser), som omfatter alle landets fem regioner.