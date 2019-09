Studerende trak bremsen for at få en kop kaffe

NORDJYLLAND:Onsdag holdt NORDJYSKE's bus ved Aalborg Universitets kantine på Fibigerstræde.

Det var et godt sted, hvor der kom både nye og studerende med flere år på bagen, forbi. Og mange havde heldigvis tid til at stande op, trække bremsen, drikke en kop kaffe, få et stykke kage eller et bolsje, og tale om hvordan det går på studiet og om livet i Aalborg.

De nye studerende var lette at kende med poser fulde af nyindkøbte bøger, og et lidt forvirret blik i øjnene på grund af de ny omgivelser, mens de ældre studerende hjemmevant defilerede forbi.

Der blev talt om gruppearbejde, rus-uge, krænkelser, studieintensiteter og hvordan det har været at finde en studiebolig i Aalborg.

Der der især fyldte meget i snakken med de ældre studerende, var de besparelser, som universitetet har været igennem det seneste års tid og hvilke konsekvenser det har haft for studiemiljøet.

Hvem de end var så var mange af dem forbi NORDJYSKEs bus, der holdt foran kantinen fra klokken 10 til 14.

NORDJYSKE's bus kører til Cold Hawaii Games i Klitmøller, der bliver afholdt fra 17. til 23. september. De dage vil det være muligt, at møde radio ANR og mediehusets unge-redaktion.