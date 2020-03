Syg med corona-mistanke: Nordjysk folketingsmedlem fik høj feber

LØNSTRUP:Folketingsmedlem Peder Hvelplund (EL) går hjemme i Lønstrup og hoster tørt. Det er til at høre i telefonen. I halvandet døgn havde han høj feber. I tre dage var han syg.

Han har haft kraftig hovedpine, smerter i led og muskler og ondt i halsen. Han har dog ikke haft besvær med at trække vejret, sådan som det forekommer i sværere tilfælde af sygdommen covid-19 fra corona-virus.

- Lægen mener, at det var corona, siger Peder Hvelplund, som imidlertid ikke blev testet.

Ifølge den gældende procedure på tidspunktet var der ikke nogen opsporing af personer, han havde været i kontakt med, oplyser han.

- Jeg har nok spredt smitte i 10 dage uden at vide det, siger han.

Han har også været i Folketinget i de 10 dage, men overholdt de to meters afstand under udvalgsmøder, oplyser han.

Peder Hvelplund arbejder nu hjemmefra og vil følge retningslinjerne om at blive hjemme, indtil symptomerne er væk, og der er gået yderligere 48 timer.

Han arbejder blandt andet med spørgsmål til Sundhedsministeriet om, hvorvidt det er muligt at teste for antistoffer, så man kan opspore smitte, selv om der ikke er symptomer.

Sundhedsmyndighederne var mandag i gang med at skifte strategi i retning af at teste flere personer, Tidligere opgav myndighederne linjen med at inddæmme sygdommen gennem mange test til fordel for en strategi med at afbøde sygdommen.

Verdenssundhedsorganisationen WHO anbefaler så mange test som muligt. Sydkorea er et af de lande, som melder om succes med den metode.