Taknemmelig datter: På denne sygehus-afdeling havde de altid tid til min mor

- Det er et fantastisk personale. De tog sig altid god tid og havde altid tid til at tale med min mor, inden de for eksempel skulle vende hende eller vaske hende. Det hele var så omsorgsfuldt og værdigt, ikke bare i forhold til patienten, men også til os som pårørende.

Sådan lyder det fra en taknemmelig Rikke Bartholomæussen, hvis mor var indlagt på det palliative afsnit på sygehuset i Farsø. Et afsnit, der giver lindrende behandling til uhelbredeligt syge og døende patienter.

Rikke Bartholomæussen er en af mange patienter, der har indstillet afsnittet til Patienternes Pris 2019. Så mange, at prisen netop går til afsnittet i Farsø.

- De har tid til at lytte til os og det, vi tænker på og bekymrer os om. De formår at sætte livskvalitet i højsædet både for patient og pårørende, så det er meget fortjent, at de vinder prisen, synes Rikke Bartholomæussen.

En oplevelse, hun deler med flere.

- Vi kan se i indstillingerne, at både patienter og pårørende har oplevet stort menneskeligt overskud, empati og livskvalitet på afsnittet, fortæller Jens Ibsen, formand for Patientinddragelsesudvalget i Region Nordjylland.

- En skriver endda, at det har været lindrende for hele familien – ikke kun patienten. Det varmer, og man bliver så glad over, at personalet har det overskud og ikke mindst de kompetencer, der gør den sidste tid til en god tid for patienter og pårørende.

Jens Ibsen, formand for Patientinddragelsesudvalget i Region Nordjylland. Her ved uddelingen af Patienternes Pris 2018, hvor prisen gik til psykiatrien. Arkivfoto: Laura Guldhammer

Afsnitsledende sygeplejerske Troels Bjørn er rørt over at modtage prisen.

- Vores patienter er som regel meget ressourcesvage, og de pårørende befinder sig i en krisesituation, så jeg er meget beæret over, at de har taget sig tid til at indstille os. Jeg er meget glad for, at vi som det lille afsnit, vi er, kan modtage så flot en pris. Det er stort. Og virkelig flot arbejde af personalet, siger Troels Bjørn.

Med prisen følger et maleri af en anerkendt kunstner og 25.000 kroner.

Patienternes Pris uddeles hvert år i november.

Patienter og pårørende kan indstille hele året på www.rn.dk/patienternespris.