Tempoet skrues op: Nu skal 10.000 nordjyder vaccineres

NORDJYLLAND:Region Nordjylland skruer nu op for tempoet i vaccinationer mod covid-19.

I forrige uge blev ca. 6.000 nordjyder vaccineret, og i denne uge forventer regionen, at omkring 10.000 nordjyder får vaccinestikket.

Det vil så være det hidtil højeste antal covid-19-vaccinationer i Nordjylland på én uge, skriver regionen i en pressemeddelelse.

- Vi er begyndt at vaccinere i større skala, men det hele afhænger af antallet af vaccinedoser. Vi er klar til at skalere yderligere op, siger overlæge Jan Nybo, chef for regionens indsats mod covid-19.

Vaccinationen af borgerne er delt op i grupper. I denne uge starter vaccinationerne af udvalgte personer med tilstande og sygdomme, som medfører særligt øget risiko for alvorligt forløb ved covid-19.

Regionen forventer, at to andre grupper af personer i løbet af ugen vil have fået første vaccinestik. Det drejer sig om borgere over 65 år, der både modtager hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp, samt borgere over 85 år i den såkaldte målgruppe 3.

Her kan du se Sundhedsstyrelsens målgrupper for vaccination (klik).

Der er oprettet et vaccinationssted i hver af de nordjyske kommuner.