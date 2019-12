Thorsen har været trykker i 49 år: - En dårlig fornemmelse, når avisen ikke kommer ud

NORDJYLLAND:Røde advarselslamper blinkede på skærmen, da 74-årige Poul Thorsen skulle til at trykke avisen lørdag aften.

Han har været ansat som trykkerimedarbejder på Nordjyske i 49 år, men denne aften og nat blev ikke som de fleste. Der var sket en teknisk fejl i nogle kommunikationssystemer fra Schweiz, og derfor ville maskinen ikke starte op.

Nedbruddet i trykkeriet blev opdaget lidt over klokken 20 lørdag aften. Der blev indkaldt ekstra serviceteknikere til at udbedre fejlen, men det var sværere end først antaget.

- Klokken 01 natten til søndag havde vi prøvet en masse for at få det til at virke, men det havde ikke hjulpet. Så begyndte jeg at tænke, at det ville blive svært at få avisen ud, siger Poul Thorsen.

- Det er en dårlig fornemmelse

Lastbilerne kører normalt fra NORDJYSKE´s adresse i Aalborg klokken 02. De skal levere aviser og pakker ud til hele Nordjylland. Det tager halvanden time at trykke aviserne, så derfor var det ved at knibe med tiden.

Det er muligt at udskyde lastbilernes afgang i et stykke tid, men klokken nærmede sig 02, og trykkeriet var stadig ikke i gang. Søndagsavisen kunne ikke komme ud.

- Det er en dårlig fornemmelse. Jeg har været her, siden avisen blev trykt på Nytorv inde i Aalborg, og det er ikke sket særlig tit, at vi ikke har kunnet levere avisen. Man sætter sig ud i bilen og føler, man har et hængeparti, siger den mangeårige medarbejder Poul Thorsen, der beskriver sig selv som firmaets nestor.

- Når man har været her så længe, er det også irriterende, at man ikke kan fikse problemet.

Ansvarshavende chefredaktør på Nordjyske Medier Søren Christensen var også nedtrykt over, at det ikke lykkedes at få avisen ud.

- For en chefredaktør er det selvfølgelig det værste, at vi ikke kommer ud med vores historier og produkter. Søndag morgen var en rigtig træls morgen. Jeg ved, at de ansatte i trykkeriet arbejdede på højtryk for, at vi kom ud, men en teknisk fejl gjorde simpelthen, at de ikke kunne lykkedes med det, siger Søren Christensen.

Søndagsavisen har dog været tilgængelig hele dagen på via NORDJYSKE's E-avis.

Avisen udkommer mandag

Poul Thorsen kørte hjem fra NORDJYSKE ved 02-tiden natten til søndag, men han kørte med stor iver derud igen om søndag formiddag. Han ville være med til at fikse problemet, og det blev også gjort. Systemerne blev genstartet fra Schweiz, og trykkerimedarbejderen kunne gå i gang med at testkøre maskinen.

- Det gik uden problemer, og så må vi håbe, det også gør det søndag aften, sagde Poul Thorsen med et smil, inden han satte sine arbejdssko på hylden og gik ud til sin bil.

Meldingen fra chefredaktøren er også, at avisen kommer ud mandag.

- Heldigvis er det oppe og køre igen, så vi kommer med avisen mandag. Vi vil gøre det bedste for, at alle vores gode historier kommer ud til alle vores kunder, siger Søren Christensen.

Et udvalg af de bedste historier fra søndagsavisen bliver bragt mandag, tirsdag og onsdag sammen med de øvrige historier disse dage. Den særlige sektion Indsigt udkommer i sin helhed onsdag 1. januar med avisen, og den indeholder de bedste billeder fra NORDJYSKE´s fotografer i løbet af 2019.