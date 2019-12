Tiponkel og storefaster: Nordjyder kan noget med familie-ord

NORDJYLLAND:Opfindsomheden blandt nordjyderne er stor, når de skal sætte ord på familiemedlemmer, hvor familiebåndet er lidt knudret, eller på en ven, der betyder så meget, at "ven" ikke er nok.

En historie om 8-årige Lizette og hendes "faster far" fik NORDJYSKEs Facebook-venner til at fortælle om, hvilke betegnelser, der er opstået i deres familier, og der er mange sjove påhit i blandt.

- Min storesøster er storefaster og jeg lillefaster til vores storebrors drenge, skriver Kirstine Østergaard Gustafsson fra Frederikshavn.

- Vores naboer er vores datters nabobedster, tilføjer hun.

Linda Munk Pedersen fra Nørre Vorupør fortæller, at de er så mange kusiner og fætre i familien, at de har fået fællesbetegnelsen "kufferter". Da de begyndte at få børn, fik den nye generation fællesbetegnelsen "håndbagage".

Fra Dybvad fortæller Lene Elneff:

- Vi har tipfaster og tiponkel, som er min faster og onkel, og en onkel bedstefar som er min onkel og som er tvillingebror til min far.

Sæbynitten Janne Udengaard Pedersens morfar bliver kaldt allefar af alle børnebørn og oldebørn i familien.

Om titlerne nu er umiddelbart gennemskuelige eller ej, viser de i hvert fald, at der er tale om mennesker, der betyder noget særligt. Og så undgår man misforståelser som dén Aase Josefsen Sørensen fra Thisted oplevede, da hun mødte sin kommende mand og blev præsenteret for blandt andre fru Hansen.

- Der gik flere besøg, inden jeg fandt ud af, at det var hans mormor, der blev kaldt fru Hansen, fortæller Aase Josefsen Sørensen.