Tommy er far til 8-årige Maluka: - Når hendes øjne skriger “red mig fra det her”, føler jeg mig som verdens værste far

NØRHALNE:Tommy Ørslev Jensen vil gerne sige, hvad han tænkte, da han så sin mellemste datter, Maluka, første gang. Men han vil ikke citeres for det. Tænk, hvis hun en dag læser det.

Maluka blev født ved kejsersnit, så Tommy var den første, der fik hende i armene.

Da Malukas mor, Lena Nielsen, vågnede af narkosen, prøvede Tommy at forberede hende på, at deres datter ikke var helt almindelig, men Lena hørte ikke efter. Hun lå i hospitalssengen med al sin moderkærlighed og ville bare have sit barn.

- Jeg så det slet ikke. I mine øjne var hun den skønneste baby i hele verden, fortæller Lena.

Efter scanningerne var Lena forberedt på problemer, da hun skulle have Maluka. Foto: Martin Damgård

Ildevarslende scanning