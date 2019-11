Usikker fremtid for nordjyske hjertepatienter

Større tryghed, færre indlæggelser og færre udgifter til sundhedsvæsenet. Der er mange fordele ved at tilbyde patienter med hjertesvigt telemedicin. Det viser et nordjysk forsøg: TeleCare Nord Hjertesvigt.

Alligevel er tilbuddet stadig kun på forsøgsstadiet. Ja, i Aalborg Kommune har man siden foråret valgt at lukke for nye patienter. Først og fremmest på grund af økonomi.

Hvem betaler?

For hvordan skal udgifterne fordeles mellem Region Nordjylland og de nordjyske kommuner?

Siden 2015 har omkring 250 patienter med hjertesvigt i Nordjylland fået tilbudt telemedicin. Via en tablet sender patienterne deres egne målinger af puls, blodtryk og vægt til en database. De udfylder også spørgsmål om, hvordan de har det. Data, som sundhedsfagligt personale og patienterne selv har adgang til på Sundhed.dk.

Telemedicin begyndte som et forsøg i Nordjylland i 2015. Arkivfoto: Martin Damgård

Cirka halvdelen af de 250 patienter er fra Aalborg Kommune.

- Det er en stor mængde. Og hovedparten er patienter, vi ikke tidligere har haft kontakt med. Derfor er der tale om en ekstra udgift for kommunen, forklarer ældre- og sundhedschef i Aalborg Kommune Annette Secher.

I projektet er der sat penge af til administration og udstyr, men kommunerne har selv udgiften til medarbejdertimer. For eksempel til hjemmesygeplejersker, der har kontakt med hjertepatienterne og følger op på de data, patienterne sender ind med telemedicinudstyret.

Annette Secher fremhæver, at hovedparten af den sundhedsøkonomiske besparelse ved telemedicin til hjertepatienter lander hos regionen.

Ingen penge til løn

- Det her er en af mange opgaver, der flyttes fra hospitalsvæsenet til kommunerne. Derfor er vi hver gang nødt til at se på, hvad der følger med til at dække udgifterne. Pengene i projektet er primært til it-udstyr - ikke til de medarbejdere, der skal følge patienterne.

Ældre- og sundhedschefen understreger, at Aalborg Kommune i øvrigt ser positivt på projektet.

- Vi vil rigtig gerne deltage.

De cirka 120 patienter med hjertesvigt i Aalborg Kommune, der allerede deltager i forsøget, kan i øvrigt tage det roligt.

- De kommer ikke til at mærke noget. De vil fortsat få en god service, siger Annette Secher.

De øvrige 10 nordjyske kommuner har valgt at deltage i TeleCare Nord Hjertesvigt til og med 2020. Inden da skal det besluttes, om forsøget skal fortsætte på samme måde som i dag.

Projektet bygger på erfaringerne fra TeleCare Nords projekt for KOL-patienter.

Region Nordjylland var spydspids for at lade KOL-patienter overvåge deres helbred med elektronisk udstyr. Foto: Henrik Bo

Her var resultaterne så overbevisende, at regeringen, KL og Danske Regioner har vedtaget at udrulle telemedicin til KOL-patienter i hele landet.

4. september i år indgik regeringen og Danske Regioner en aftale om regionernes økonomi for 2020. Af den fremgår det, at parterne sammen med Kommunernes Landsforening er enige om at fortsætte arbejdet med telemedicinsk tilbud til borgere med hjertesvigt.