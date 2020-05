- Var det klogeste at lukke Danmark ned, spørger Karsten Lauritzen

INDLAND:Nordjyske Karsten Lauritzen (V) er knap så sikker som nordjyske Mette Frederiksen (S) på, at regeringen - som hun er chef for - har gjort alt det klogeste i bekæmpelsen af corona.

- Har det klogeste været at lukke Danmark ned, spørger Karsten Lauritzen. - Har det begrænset smitten eller har det været andre ting, som begrænsede smitten?

For at få svar på de spørgsmål har han ført an i kravet om, at en gruppe eksperter relativt hurtigt skal undersøge, hvem der gjorde hvad i nedlukningen af landet midt i marts.

Et underudvalg under Folketingets Udvalg for Forretningsorden skal skrive opgaven - kommissoriet - og finde de eksperter, som skal gennemgå forløbet med adgang til dokumenter og interviews med de implicerede, som vil være med.

En tredje nordjyde, Flemming Møller Mortensen (S), er næstformand for udvalget. Karsten Lauritzen håber, at kommissoriet og udpegningen af eksperter er klar inden sommerferien, men har noteret, at regeringen ikke har været så ivrig for at få undersøgelsen.

V kan have noget i klemme

Han er helt med på, at hans eget parti har været med til at træffe de vidtrækkende beslutninger om at begrænse folks frihed.

- Hvis ekspertudredningen når frem til, at det var uklogt at lukke Danmark ned, så har Venstre også noget i klemme, siger han.

Noget af det, han vil have undersøgt er, om alle de andre partier - som støttede op om nedlukning og store beføjelser til sundhedsministeren -om de fik de relevante oplysninger - inden de bakkede op.

- Tingene er gået meget stærkt, siger Karsten Lauritzen.

Han understreger, at der ikke er tale om mistanke om ulovligheder. Det handler kun at finde ud af, om man kan gøre det bedre en anden gang og hvordan. Hvis det er gået så godt, som regeringen siger, forstår han ikke, at den har været så tilbageholdende med at få en hurtig evaluering.

På et pressemøde fredag fremhævede Mette Frederiksen flere gange, hvor godt det går med at bekæmpe corona.

Grænsen til Norge, hvor der uden tvangslukning af restauranter og butikscentre har været relativt under halvt så mange corona-dødsfald som i Danmark, bliver åbnet for turister 15. juni, hvis de har dokumentation for overnatning mere end seks dage og uden for København.

Grænsen fra Sverige mod Danmark forbliver lukket for svenskere uden særlig grund. Det samme gælder indrejse fra Finland - der lige som Norge også har haft meget færre dødsfald end i Danmark pr. indbygger. Lidt over halvt så mange.

Karsten Lauritzen ønsker, at eksperterne, som skal evaluere forløbet, skal sammenligne med andre lande, også med Tyskland - og Sverige, som har haft langt flere dødsfald, især på plejehjem og omkring Stockholm.

Sundhedsordfører Per Larsen (K) kunne godt forestille sig at Sjælland havde været lukket af i stil med, at den finske hovedstad har været lukket af. Arkivfoto Svenn Hjartarson.

Længe om at stoppe smitte-adgang

Nordjyske Per Larsen (K), sundhedsordfører, mener også, det vil være interessant at finde ud af, hvorfor Danmark var længe om at stoppe smitte fra at komme ind i landet. Han vil også gerne vide, hvad der gik forud for epidemien, så regionerne for eksempel ikke havde værnemidler nok.

- Jeg har læst, at Finland havde værnemidler til et halvt års forbrug, siger han.

Finland lukkede hovedstadsområdet delvist af i en periode. En lignende strategi kunne Per Larsen godt forstille sig havde været brugt for Sjælland, hvor corona har været koncentreret.

- Måske kunne butikscentrene i Jylland have været holdt åbne på den måde, siger han.

Per Larsen har også bemærket, at Norge havde en god testkapacitet. I Danmark ville myndighederne i første omgang ikke teste så meget. Nu skal det tilbydes indrejsende og i sommerhusområder.