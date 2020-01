Vil du leve sundt? Nu kan du få mere hjælp fra Aalborg Kommune

Vil du gerne motionere mere? Tabe dig? Kvitte tobakken? Sove bedre, eller måske dyrke mere motion? Og er det bare lidt svært helt alene?

Så er der håb. Kommunerne vil gerne have så sunde og dermed billige borgere så muligt. Så de skruer op for tilbuddene til sådan nogen som dig. For eksempel i Aalborg Kommune, der tilbyder gratis sundhedssamtaler og rygestopkurser i stadig større stil.

Dobbelt så mange samtaler

På et år er antallet af gratis sundhedssamtaler i Aalborg Kommune næsten fordoblet fra 510 i 2017 til 950 i 2018. Antallet af sundhedssamtaler på virksomheder er steget fra 916 til 1539, og antallet af deltagere på rygestop-kurser steg fra 497 til 629.

Samtalerne kan handle om alt fra søvn- til madvaner - det er op til dig. Samtidig kan du få tjek på dit blodtryk, din lungefunktion, din BMI og og din risiko for at udvikle diabetes.

Og der bliver stadig kortere vej til hjælpen. Er det ikke så nemt, at din arbejdsplads har haft besøg af sundhedsmedarbejdere fra Aalborg Sundhedscenter, hvor du har haft mulighed for en sundhedssamtale, ja så er der nu seks såkaldte sundhedshjørner rundt om i kommunen, hvor du kan ringe og få en tid til en samtale. Faktisk snart syv, for når et nyt sundhedshus efter planen indvies i Storvorde til april, skal der også være sundhedshjørne der.

Digital hjælp

Er det stadig for besværligt, så kan du downloade Liva. En app, hvor du får en gratis personlig sundhedsvejleder. Efter en indledende personlig samtale med sundhedsvejlederen, foregår alt online via Liva på din smartphone, tablet eller computer.

- Vores medarbejdere sidder klar til at give konkret vejledning, fortæller Leder af Sundhedsfremme i Aalborg Kommune Mads Borgstrøm-Hansen.