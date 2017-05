Sammenstød: Bil væltede om på siden

NØRRESUNDBY: Lørdag klokken 8.34 skete der et uheld ved krydset mellem Forbindelsesvejen og Sundsholmen i Nørresundby.

Her stødte to biler sammen, og det skete med så stor kraft, at den ene bil blev væltet om på siden.

- De umiddelbare undersøgelser tyder på, at den ene bilist ikke har overholdt sin vigepligt, siger vagtchef Michael Elkjær, Nordjyllands Politi.

De involverede var en 51-årig kvinde fra Skagen og en 48-årig mand fra Støvring. Ingen af dem sad fastklemt. Den ene bilist blev kørt til undersøgelse på skadestuen men skulle ikke være kommet alvorligt til skade.