Aggerbo med øje for kysten

To personer i personbilen fik lettere knubs, og de måtte til tjek på skadestuen, oplyser vagtchef Per Jørgensen fra Nordjyllands Politi.

HOBRO: Motorvej E45 var natten til tirsdag kortvarigt spærret i nordgående retning efter et trafikuheld lige syd for Hobro.

