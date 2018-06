Samråd aflyst: Omstridt udbud skal gå om

NORDJYLLAND: HMK Bilcon får alligevel lov at byde med, når forsvaret skal indkøbe nye vandcontainere.

Det er det umiddelbart konkrete resultat, efter at de nordjyske folketingsmedlemmer Bjarne Laustsen (S) og Preben Bang Henriksen (V) på hver sin måde har presset på for at give den aalborgensiske tankproducent oprejsning.

HMK Bilcon fik i sidste uge besked om, at man ikke var blandt de prækvalificerede til at byde på forsvarets nye vandcontainere, skønt virksomheden har leveret og serviceret alle de containere, forsvaret har i brug.

Bjarne Laustsen, der mandag havde kaldt til hastesamråd om sagen, fik tirsdag formiddag en opringning fra forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) om en mulig løsning.

- Hvis jeg ville aflyse samrådet, ville udbuddet gå om, og da jeg gjorde opmærksom på, at det jo ikke løste alle de andre problemer, vi har været vidne til med forsvarets udbud, fik jeg tilsagn om, at vi efter sommerferien finder et forum, hvor vi kan få løst problemerne, fortæller Bjarne Laustsen.

På den baggrund valgte han at aflyse.

- Jeg synes, vi havde vundet så meget, at jeg sagtens kunne sige ja. HMK Bilcon får nu en chance. Det var det, vi gik efter. Et samråd ville ikke i sig selv have løst alle problemer, og jeg ser frem til, at vi nu kan få set på procedurerne ved udbuddene, samspillet mellem Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse og alle de andre ting, der skal tages fat på, siger Bjarne Laustsen.

Hos HMK Bilcon udviser direktør Peter Jensby behersket glæde.

- Det vigtige for mig er, at vi får en fair proces og en fair mulighed for at byde ind. Men vi skal have taget hånd om alle de problemer, der er omkring udbudsprocesserne, og det må vi så se på efter sommerferien, siger han.

Begge parter er optimistiske med hensyn til, at det videre forløb ikke ender som en politisk syltekrukke.

- Det tror jeg hverken vi eller Bjarne Laustsen vil lade ske. Vi holder i hvert fald fast, siger Peter Jensby.

Ifølge Forsvarsministeriets pressekontakt ønsker Claus Hjort Frederiksen ikke at kommentere sagen. Man henviser i stedet til Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse.