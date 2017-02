SYDKOREA: Samsung-arvingen Jay Y. Lee er fredag lokal tid blevet anholdt i Sydkoreas hovedstad, Seoul, for sin påståede rolle i en omfattende korruptionsskandale med forbindelser til landets suspenderede præsident, Park Geun-hye.

Det oplyser anklagemyndigheden i landet ifølge nyhedsbureauet AFP.

48-årige Jay Y. Lee er en del af Samsungs øverste ledelse og søn af Lee Kun-hee, som er bestyrelsesformand i gruppen.

Ifølge anklagemyndigheden har den sikret sig beviser mod Jay Y. Lee.

- Vi anerkender begrundelsen og nødvendigheden af anholdelsen, udtaler en dommer fra byretten i Seoul i en erklæring ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Anklagerne mener, at Samsung har betalt i alt 43 milliarder won - eller godt 263 millioner kroner - i bestikkelse til virksomheder og fonde med tilknytning til præsidentens veninde Choi Soon-sil.

Det skulle være sket for at sikre regeringens opbakning til en fusion mellem to af Samsung-gruppens virksomheder.

Den 60-årige Choi er den centrale person i sagen omkring den suspenderede præsident Park Geun-hye, der i øjeblikket afventer en rigsretssag.

Choi har kendt Park gennem fire årtier.

De to nægter sig skyldige i alle anklager.

Det samme gør Samsung og Jay Y. Lee.

- Vi vil gøre vores bedste for at sikre, at sandheden kommer frem under fremtidige retsmøder, skriver Samsung ifølge Reuters i en erklæring efter Lees anholdelse.

Bestikkelsen omfatter ifølge anklagerne blandt andet Samsungs sponsorat af dressurrytteren Chung Yoo-ras karriere. Den unge kvinde er datter af Choi Soon-sil og har siddet varetægtsfængslet i Aalborg siden 2. januar.

Chung Yoo-ra blev anholdt af Nordjyllands Politi 1. januar på baggrund af en international efterlysning via Interpol.

