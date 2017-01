TELFONER: Endnu en dag - og mere nyt om Samsung Galaxy S8. Nu er det Twitter-tipsteren evleaks, der er ude med et såkaldt hands on-billede af Samsungs kommende topmodel og en lang række info såsom lanceringsdatoen og prisen (spoiler: den bliver dyrere end Galaxy S7).

Læs også: Avis lækker et hav af detaljer om Samsung Galaxy S8

I et Twitter-opslag deler han et billede af to eksemplarer af Samsung Galaxy S8 - både set forfra og bagfra i hvad der ligner en skinnende sølvfarve. På billedet ses et design, der i høj grad stemmer overens med de fleste tidligere viste billeder.

På hjemmesiden VentureBeat offentliggør evleaks, også kendt som Evan Blass, flere hidtil ukendte informationer om topmodellen, der kommer i to forskellige varianter. Avisen The Guardian kunne tidligere på ugen oplyse, at skærmene på de to telefoner vil ligge inden for størrelsesordenen 5" til 6", men ifølge evleaks vil de være henholdsvis 5,8" og 6,2" store - altså noget af en ændring i forhold til skærmstørrelserne i Galaxy S7 og Galaxy S7 edge på henholdsvis 5,1" og 5,5".

På billedet er det svært at ane, hvor stor en del af fronten, der udgøres af skærmpanelet, men manglen på home-knappen (og dermed fingeraftrykslæseren) samt kapacitive knapper nederst på fronten giver en idé om, at Samsung har gjort alt, hvad de kan for at presse så meget skærmpanel ind i pladsen som overhovedet muligt.

This is the Samsung Galaxy S8, launching March 29 https://t.co/lQZ0K0q2MA pic.twitter.com/dlusRMX4YH — Evan Blass (@evleaks) January 26, 2017

Apropos fingeraftrykslæseren: Nu er den placeret på bagsiden helt oppe ved siden af kameraet, så den først og fremmest er lidt længere ude til den ene side, men også noget sværere at nå i forhold til mange andre fingeraftrykslæsere placeret på bagsiden, som typisk er under kameraet.

Skærmpanelerne har et format, der lyder på 18,5:9 i forhold til det udbredte 16:9-format. Formatet vil altså være lidt mere aflangt end sædvanligt (i dette tilfælde højere), hvilket også bliver tilfældet med LG G6, der får et 18:9-format. Godt nok får Galaxy S8 en QHD-skærmopløsning og, ikke overraskende, forsat i form af et Super AMOLED-panel, som i udgangspunktet er på 1.440 x 2.560 pixels, men i højden tilføjes der som så 350-400 ekstra pixels for at opnå 18,5:9-formatet.

Samsungs logo prentes på skærmens øverste del

Umiddelbart skulle man tro, at de ekstra pixels ville føre til mere skærmareal at boltre sig på, men det ser ikke ud til at blive tilfældet ifølge evleaks.

I et andet tweet, som han efterfølgende har delt, fortæller han nemlig, at en fjerdedel af en tomme af den øverste del af skærmen (svarende til 0,6 cm) vil blive brugt til at vise Samsungs logo med teksten "SAMSUNG" - altså helt samme sted, som det normalt er placeret på Samsungs telefoner.

De nærmere detaljer kendes endnu ikke, men alt tyder på, at de øverste 0,6 mm bliver et område, som du ikke manuelt kan få lov til at konfigurere. Der skal jo næppe herske tvivl om, hvem der står bag smartphonen.

Exynos-processor til Europa - ’kun’ 4 GB RAM

Indtil i dag har alt peget på, at Samsung kun vil udstyre Galaxy S8 med Qualcomms Snapdragon 835-processor, men ligesom det har været tilfældet de foregående år, kommer typen af processorer til at variere alt efter hvor den sælges.

I USA benytter flere teleselskaber stadig den såkaldte CDMA-teknologi til deres mobilnet, og det er kun Qualcomm, der har eksklusiv ret til at benytte den teknologi i processorer og modems. Derfor udstyrer Samsung de amerikanske modeller med Qualcomms Snapdragon 835-processor, lige som de også plejer at blive solgt i Kina samt et par andre lande.

I resten af verden plejer Samsung at lave en global variant med sin egen Exynos-processor, og det ser også ud til at blive tilfældet i år. I hvert fald kommer Galaxy S8 netop med både Snapdragon 835 og en endnu ukendt Exynos-processor. Galaxy S8 bliver 11 % hurtigere end Galaxy S7, mens den vil yde 23 % bedre på grafikfronten, lyder det fra tipsteren.

Mængden af RAM bliver på ’kun’ 4 GB - ’kun’ fordi det efterhånden er normalt, at topmodeller får 6 GB RAM, mens den første smartphone med hele 8 GB RAM også allerede er blevet lanceret. Det er dog ikke desto mindre mere end rigeligt til at klare sig igennem alle de daglige gøremål. Ligesom The Guardian kunne berette, leveres Galaxy S8 med 64 GB lagerplads, og lagerpladsen kan igen i år opgraderes yderligere med op til 256 GB lagerplads.

Hvad angår batteriet, vil der ikke ske de store forbedringer - faktisk tværtimod. Hvor Galaxy S8 får samme kapacitet på 3.000 mAh som Galaxy S7, vil den anden model, som ventes at få navnet Galaxy S8 Plus, kun have 3.500 mAh at gøre godt med, hvilket er 100 mAh mindre end kapaciteten i Galaxy S7 edge.

Ud fra billedet kan se godt se ud til, at Samsung udstyrer Galaxy S8 med MicroUSB, men evleaks forsikrer i et tweet, at der blot er tale om synsbedrag, og at den vil komme med USB Type-C ligesom 2017-udgaven af A-serien og den skrinlagte Galaxy Note 7.

Bliver 750 kroner dyrere end Galaxy S7

Til sidst kan evleaks også offentliggøre prisen på Galaxy S8 og Galaxy S8 Plus. Begge modeller vil blive €100 dyrere end Galaxy S7 og S7 edge, hvilket er en merpris på omtrent 750 kroner. Ved siden af Galaxy S7 kan de danske priser på Galaxy S8 og Galaxy S8 Plus altså komme til at se ud som følger:

Galaxy S7: 5.699 kr. Galaxy S8: Cirka 6.449 kr.

Galaxy S7 edge: 6.499 kr. Galaxy S8 Plus: 7.249 kr.

De to Galaxy S8-smartphones kan købes fra 21. april, lyder det, hvilket er samme dato, som avisen The Guardian kunne afsløre.