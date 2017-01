GADGETS: Efter at være spået en glorværdig fremtid tilbage i 2015, har smartwatches generelt lidt af en slem tilbagegang igennem det seneste år.

Måske har forbrugerne ikke rigtig set lyset. Måske er de smarture der findes i dag ikke gode nok. Måske er kategorien bare endnu en tech-dille, der ikke har formået at gøre sig selv relevant nok.

Hvorom alting er, så er Samsungs Gear serie kategoriens ’Grand Old Daddy’, med rødder der går 3½ år tilbage - en evighed i denne forjagede tech-verden.

Samsung Gear S3 er syvende smartwatch fra producenten og er derfor, ikke overraskende et af de mest avancerede, fuldendte og finpolerede smartwatches til dato. Spørgsmålet er så, hvorvidt det er nok til at genvinde forbrugernes tillid til smartwatches generelt. Mobilsiden.dk ser på sagen.

To versioner

Smartwatches skal grundlæggende finde et ben at stå på - skal den efterligne et ur mest muligt, som i de runde Android Wear ure? Eller skal den udleve rollen som en helt ny produktgruppe, ved at have sit eget funktionsbaserede design som i Apples Watch?

Med Gear S3 kommer Samsung med to svar som begge peger i retning af ur-efterligningen. Gear S3 Classic efterligner et klassisk herreur der stilmæssigt bevæger sig imod stilrene jakkesætsur à la Omega Seamaster. Classic kommer derfor med en læderrem på 22mm.

Er du til det mere sportsprægede look, tilbyder Samsung Gear S3 i en ’Frontier’-variant med to tilhørende 22mm gummiremme i sort eller armygrøn.

Som navnet antyder skal der søges nogle grænser, og designet er her mere i familie med dedikerede sportsure som Garmins Fenix eller Suuntos Ambit.

Dagens testemne er Frontier-modellen der allerede ved første møde signalerer, at her er et større, mere mandigt smartur end nogensinde.

Urkassen er 46mm bred, hvilket gør den borderline for stor til mit håndled på ca. 180 mm’s omkreds. Men det er nu et sportsur - det må gerne fylde lidt og signalere at her kommer en ’Ironman’.

Hvorvidt det vil holde til de strabadser en Ironman dikterer, er dog en anden snak.

Selve urkassen i rustfrit stål tvivler jeg ikke på, men den drejbare krone omkring displayet virker her lidt tyndbenet. Den klikker da heller ikke så resolut, som det du finder på et ægte dykkerur. Efter et par ugers almindeligt brug, er noget af finishen da også slidt af.

Uret vejer 62 gram i alt, hvilket er en fjerdedel mindre end Garmins konkurrerende - og i øvrigt kolossale - Fenix 3. Tungt er som regel bedre når vi taler ure, men det er nu en gang mere komfortabelt, at have en lettere sag om håndleddet.

De sportslige ambitioner i S3 Frontier, understreges af en ny mere vandtæt IP68-godkendt urkasse der holder til det meste - med undtagelse af aktiviteter under vandoverfladen såsom dykning eller svømning. Med andre ord, dette er ikke uret til din næste triatlon.

Flot display

Samsung Gear S3 byder på et større display end nogensinde, med 1,3 tommer stort AMOLED-skærm.

Som i S2’eren er det flot og umådeligt kontrastrigt - men selve lysstyrken har ikke udviklet sig syndeligt. Udendørs er et Apple Watch eksempelvis langt mere læseligt når solen skinner.

Det hele er beskyttet af Gorilla Glass 5, den nyeste og stærkeste af sin slags, men det er fortsat ikke nær så ridsefast som ægte safirglas.

Det giver dog muligheder, at have så stor en skærm - og en af de første man kaster sig over, som nybagt smartwatch-ejer, er muligheden for selv at tilpasse urskiven.

Det tager kun et langt tryk, og du kan vælge mellem dusinvis af skræddersyede urformatter, fra digitale designs til efterligninger af klassiske mekaniske ure og deres indviklede komplikationer.

Mange af de enkelte urskiver kan samtidig fintunes, så du selv kan bestemme farverne, samt hvilke infofelter og features, der optræder på skærmen.

Er det er ikke nok, kan du hente et hav af urskive-apps i Samsungs Gear-appbutik.

Modsat flere andre smartwatches, går skærmen samtidig ikke i sort når du vender displayet væk fra dit ansigt. AMOLED-teknologien gør, at den fortsat kan aktivere dele af displayet, så uret aldrig virker ’dødt’.

Fakta Samsung Gear S3 Mål: 46 x 49 x 12,9 mm

Vægt: 57 gram (Classic) og 62 gram (Frontier)

Skærm: 1,3” Super AMOLED med Always On Display og Gorilla Glass SR+

Opløsning: 360 x 360 pixels (278 pixels per tomme)

Processor: 1,0 GHz Exynos 7270 dual core-processor

RAM: 768 MB

Lagerplads: 4 GB

Forbindelser: Bluetooth 4.2, Wi-Fi b/g/n, NFC, MST og GPS/Glonass

Sensorer: Accelerometer, Gyro, HRM og Ambient light

Batteri: 380 mAh (op til 4-5 dages batterilevetid)

Software: Tizen Wearable Platform 2.3.2

Rem: 22 mm (kompatibel med de fleste remme)

Kompatibilitet: Android 4.4 eller senere med minimum 1,5 GB RAM

Andet: Trådløs opladning (WPC) og IP68-klassificering

Pris: 2.999 kroner

Tilslutning og apps

Før du reelt kan komme i gang med uret, skal du dog hente en mindre software-pakke fra Samsung inden du kan komme i gang.

Du skal have både Gear Manager, ’Accessory Service, et ekstra plugin samt Samsung S Health app før du kan udnytte alle urets funktioner. De fleste følger dog automatisk med, hvis du har en Samsung-smartphone i forvejen.

Derefter er tilkoblingen meget ligetil, parringen foregår via Bluetooth - og fungerer nu også med iOS-enheder.

Nu er du klar til at styre uret via mobilen og få det bedste ud af uret med blandt andet apps og notifikationer til håndleddet.

Især notifikations og kalenderdelen er en fornøjelse, da du effektivt slipper for at fiske mobilen op af lommen ved den minsdte vibreren. Samtidig vil du hurtigt opdage, hvor få af dine notifikationer der reelt kræver at du agerer på dem ved et større display.

At have apps ved håndleddet er også fint, hvorvidt du vil få brug for dem, afhænger i stor grad af dit brugsmønster. Eksempelvis er Spotify og Google Maps yderst rare at have ved hånden, men sidstnævnte er desværre ikke at finde i Samsungs Gear appbutik.

Det er lidt ærligt med det begrænsede udvalg, for selve betjeningen af de enkelte apps er noget af det mest geniale i dagens smartphone verden. Hele interfacet er let overskue og styringen med de to knapper og den roterende urskive er enkel og effektiv.

Fortsat fin ydelse

Med sidste års Gear S2, leverede Samsung et af de bedst ydende smartwatches på markedet til dato. Parløbet mellem en livlig dual-core processor og det relativt lette Tizen-styresystem fungerer bare.

I år er opskriften ikke ændret synderligt, du finder igen en Exynos dual-core processor på 1,0 GHz i Gear S3. Her er det dog en processor fra den nyere 7-serie parret op med 50 procent mere RAM, 768 MB i alt. Derfor kan S3 stikke lidt dybere, når der skal hentes kræfter.

I stedet for at overøse S3 med kræfter, synes Samsung dog i stedet at have prioriteret driftstiden - et typisk ømt punkt hos rigtig mange smartwatches.

Nu lover Samsung op til 4 dages drift, en påstand der nok er lige lovlig optimistisk, men det ændrer ikke ved, at jeg rutinemæssigt fik to fulde dages brug ud af uret - vel at mærke, med et display som altid er tændt. Slår du den funktion fra, kan du nok klemme en dag eller to mere ud af uret.

Det sætter jeg pris på, for opladningen er en langsommelig affære der tager et godt stykke over to timer, før der er tanket op. Det er lang tid at skulle klare sig uden et ur, vis du har glemt at oplade uret natten over.

Bag den sløve opladning er givetvis den trådløse opladning, som jeg ikke helt blev venner med. Det er selvfølgeligt smart, at man slipper for at gnidre med USB-stikket ved hver opladning.

Prisen er til gengæld, at den lader langsommere op og at du altid skal huske at have den medfølgende dock med, for uret er ret kræsent med hvilke opladere den virker med. Selv Samsungs egen trådløse oplader virker ikke her.

Ikke til sport og fitness

S3 Frontier er bygget med motion for øje, og på papiret har den skam også alt det nødvendige til at være en oplagt træningspartner: puls- og skridtmåler, GPS samt indbyggede højtaler og musikfunktioner.

Som i den mindre, Gear Fit 2, falder det hele dog lidt på, at de enkelte komponenter ikke opfører sig ordentligt.

Eksempelvis er både GPS-delen og pulsmåleren notorisk utilregnelige. Selve pulsmålingen fungerer ok i hvile, men når der trænes, måler den ofte for lavt og giver meget svingende målinger - altså ikke noget der kan bruges til decideret pulstræning.

GPS-antennen er som i Fit 2 nærmest ubrugelig, da den af til slår helt ud og slet ikke registrerer mit træningspas.

Samtidig er den automatiske log-funktion alt, alt for følsom, da den konstant tror, at den mindste aktivitet, f.eks. et slag bordfodbold, udgør et træningspas.

Helt skidt står det dog ikke til. Eksempelvis er den indbyggede højtaler meget fin til at give peptalks og statusopdateringer og den indbyggede musikafspiler fungerer glimrende i samspil med et trådløst headset.

ikke færdigudviklet endnu

Selvom det nu er syvende generation smartwatch fra Samsung, synes tingene stadig ikke helt at være færdigudviklede i Samsungs smartwatch-afdeling.

Der er dog mange positive ting at skrive hjem om: Tizen og Gear S3 fungerer smidigt og hurtigt sammen. Samsungs roterende urskive er stadig en genial måde at styre et smartwatch. Selve uret er samtidig vellykket i sit Frontier-design, der forstår at mikse det digitale look med et klassisk ur-form. Batteriet holder samtidig længere - hvilket altid er glædeligt.

Ser vi på det mindre positive, så er app-udvalget fortsat noget begrænset og jeg synes at Samsung kunne have finpoleret uret her og der, ved at integrere mere slidstærke materialer samt en kvikopladning.

Til sidst det kritiske: træningsfunktionerne er nærmest ikke til at bruge, hvilket er en stor skam. Samsung skal fikse både pulsmåleren og GPS-modulet, før uret kan tages seriøst i motionssammmenhæng.

Det bliver derfor til 4 ud af 6 stjerner.

Fordele:

Flot design

Rundt display med roterende skive

God ydelse

Fint batteri

Ulemper:

GPS og pulsmåler er nærmest ubruglige

Beskedent app-udvalg

Høj pris