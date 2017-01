USA/DANMARK: Hvilke danskere med dobbelt statsborgerskab er egentlig omfattet af det midlertidige indrejseforbud, som USA’s præsident, Donald Trump, udstedte fredag?

Og er der egentlig nogen særaftale for briter med dobbelt statsborgerskab, som Danmark eventuelt kunne forsøge at kopiere?

De spørgsmål arbejder det danske udenrigsministerium på højtryk for at finde svar på, forsikrer udenrigsminister Anders Samuelsen (LA).

Indrejseforbuddet er på 90 dage for borgere fra Irak og seks andre lande, hvor befolkningen hovedsageligt er muslimsk. Men det omfatter også folk med dobbelt statsborgerskab fra et af de syv lande og så for eksempel Danmark.

Briter må godt - eller?

Storbritannien har ifølge det britiske udenrigsministerium sikret sig en undtagelse. Det betyder angiveligt, at briter med dobbelt statsborgerskab i udgangspunktet kan rejse til USA.

Den amerikanske ambassade i London har ifølge The Independent afvist, at der skulle gælde en undtagelse for briter.

Omvendt gentog udenrigsminister Boris Johnson mandag i parlamentet, at han har fået en forsikring om, at der var en særaftale.

- Der er uklarhed om, hvorvidt der er en aftale eller ej. Jeg har folk i gang i London og USA med at få en afklaring på det spørgsmål, siger Anders Samuelsen til Ritzau mandag sidst på eftermiddagen.

- Samtidig kæmper vi selvfølgelig for, at danske statsborgere ikke bliver berørt af de nye regler, som er i USA, siger han.

Novo- og Vestas-folk kan blive ramt

I flere af de største danske virksomheder som Novo Nordisk og Vestas er man i færd med at undersøge, om indrejseforbuddet får konsekvenser for nogle af de mange ansatte, der rejser ind og ud af USA.

I SAS har Trumps dekret allerede betydet, at man i al hast har måttet ændre i vagtplanen for piloter og kabinepersonale.

Anders Samuelsen forsikrer, at regeringen gør, hvad den kan for at skabe klarhed over situationen.

- Det arbejder vi benhårdt på. Der er folk i gang i både London og USA for at finde ud af, hvad der er op og ned, siger han.

DK vil ikke kopiere Trumps forbud

Et spørgsmål har Anders Samuelsen til gengæld et særdeles klart svar på:

Nemlig Dansk Folkepartis forslag om, at Danmark undersøger, om vi ikke kunne kopiere Trumps indrejseforbud.

- Det er ikke dansk politik at bortdømme folk på baggrund af, hvilken gruppe de tilhører, siger han.

- På den ene side ønsker DF, at jeg protesterer, når det rammer danske statsborgere. På den anden side ønsker de at indføre de samme regler. Jeg tror, de lige skal overveje, hvilket ben de skal stå på.

/ritzau/