Samuelsen om Assad-bomber: Rusland må bøje hovedet i skam

Civile, ambulancer og hospitaler er blandt målene for bomber i den syriske by Ghouta, har vidner de seneste dage fortalt.

Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) opfordrer Rusland til at besinde sig: Den syriske præsident, Bashar al-Assad, som Rusland støtter, er gået for vidt, siger Samuelsen, få timer før FN's Sikkerhedsråd skal stemme om retningslinjerne for en våbenhvile.

- Det, der foregår i Ghouta i øjeblikket, er jo fuldstændig umenneskeligt. Der er tilsyneladende ingen grænser for, hvor brutalt Assad-regimet vil gå til værks over for civilbefolkningen for at gennemtvinge sit herredømme, siger den danske udenrigsminister i en skriftlig kommentar.

Fredag siger vidner til både nyhedsbureauet AFP og nyhedsbureauet Reuters, at bomber igen har ramt den belejrede enklave, der er en forstad til Damaskus.

Det er sjette dag i træk, at bombefly er fløjet ind over området, der er oprørsgruppers sidste bastion nær Damaskus.

Angrebene udføres ifølge AFP af russiske fly. Rusland er allieret med Syrien og fik torsdag udskudt en afstemning om en 30 dages delvis våbenhvile i Syrien.

En række grupper er ifølge aftaleudkastet undtaget fra våbenhvilen - herunder Islamisk Stat og al-Nusra-fronten.

Men af udkastet fremgår det, at Rusland er villig til at tillade humanitær hjælp og evakueringer af syge i det østlige Ghouta, hvis der opnås enighed om våbenhvile.

Afstemningen i Sikkerhedsrådet finder sted klokken 17 dansk tid.

- Sikkerhedsrådet har jo desværre mange gange før fejlet, når det kommer til Syrien. Og ansvaret ligger ikke mindst hos ét medlem: Rusland, der desværre allerede har signaleret, at det ikke ønsker en løsning på situationen.

- Rusland må bøje hovedet i skam, hvis ikke de ændrer kurs, siger Samuelsen og tilføjer:

- Jeg opfordrer kraftigt Rusland til at udvise anstændighed og stemme for resolutionen, når den kommer til afstemning senere i dag. Både af politiske grunde og ikke mindst for at sikre humanitær adgang til den nødlidende civilbefolkning.

De seneste dages bombning af Ghouta har ifølge det britisk baserede Syriske Observatorium for Menneskerettigheder kostet mindst 426 personer livet og skadet flere hundrede. Mindst 98 børn er dræbt.

Angrebene i det østlige Ghouta er blandt de mest voldsomme i den syriske borgerkrig, der går ind i sit ottende år.

/ritzau/