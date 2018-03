Samuelsen ser ingen anledning til at lykønske Putin

Den danske udenrigsminister, Anders Samuelsen (LA), ser ingen grund til at lykønske russiske Vladimir Putin med hans valgsejr.

Spurgt til, om han har ønsket Putin tillykke efter resultatet af præsidentvalget, lyder svaret:

- Nej det synes jeg ikke, der er nogen speciel anledning til. Det er konstateret, at valget er overstået, og Putin fortsætter.

- Det er jo ikke et traditionelt frit valg, som det vi kender med fri presse og fri og lige konkurrence mellem kandidaterne.

- Det er endt, som det er, og det var meget forudsigeligt, og så må vi bare forholde os til det, siger han i forbindelse med et møde i Bruxelles.

Tysklands kansler Angela Merkel lykønskede mandag Vladimir Putin med hans genvalg som Ruslands præsident.

Samtidig understregede hun behovet for at opretholde en dialog for at imødegå vigtige "udfordringer". Det skriver AFP.

- Jeg lykønsker dig varmt med dit genvalg, skrev Merkel i en meddelelse til den russiske leder, der blev udgivet af hendes kontor.

- I dag er det vigtigere end nogensinde at fortsætte dialogen med hinanden for at fremme forholdet mellem vores lande og folk, siger hun.

Ungarns premierminister, Viktor Orbán, lykønskede også den russiske præsident mandag med en besked om samarbejde i det ungarske nyhedsbureau, MTI.

- Jeg har tillid til, at dit genvalg betyder en garanti om, at udviklingen af vores bilaterale forbindelser kan fortsætte i den kommende periode, siger han til nyhedsbureauet ifølge AFP.

Men valget sker i en tid med spændinger mod Moskva og flere lande. Og det er ikke mange vestlige ledere, der har lykønsket præsidenten endnu.

Den britiske premierminister, Theresa May, har mandag endnu ikke kommenteret valgsejren, skriver Reuters.

Mays talsmand meddeler, at regeringen afventer dommen fra de internationale valgobservatører i Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE), inden den udtaler sig.

