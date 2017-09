San Sebastian - Baskerlandets charmør

Med sin bjergtagende beliggenhed, spændende arkitektur, smukke sandstrande og kulinariske klassikere er San Sebastian i Nordspanien værd at besøge for både par og familier. Her er rig mulighed for at smage fisk tilberedt over åben ild eller prøve en af de mange michelin-restauranter i området.

