Sand og sten kan beskytte sommerhuse

LØKKEN: Seks sommerhuse ved Løkken har nu fået Kystdirektoratets tilladelse til at få lagt beskyttelse ud, så sommerhusene ikke risikerer at skvatte i vandet, hvis en voldsom storm skulle hærge den nordjyske vestkyst. Tilladelsen er givet til sommerhusene med adresserne Bjergbakken 16 og 29, Ternevej 39, 40 og 41 og samt Mejsevej 15 i Løkken

Tilladelsen kommer, efter at Vesterhavet er kommet faretruende tæt på de seks sommerhuse ved Løkken.

Så tæt, at der kan være fare for, at en voldsom storm kan underminere husene, som i værste fald kan ende i havet.

FAKTA Kystsikring ved løkken Ud for Bjergbakken 16 og 29 kan etableres en sandbuffer på 185 meter bestående af små 7.000 m3 sand.

Desuden kan etableres en skråningsbeskyttelse bestående af store sten under sandet på 105 meter, som bagstopper i tilfælde af særligt hårdt vejr.

Som kompensation skal der på strækningen fodres med mindst 4.255 m3 sand pr. år.

Ud for Ternevej 39, 40 og 41 samt på Mejsevej 15 kan etableres en sandbuffer på 265 meter bestående af små 9.000 m3.

Desuden kan etableres en skråningsbeskyttelse bestående af store sten under sandet på 250 meter.

Som kompensation skal der på strækningen fodres med mindst 3.975 m3 sand pr. år.

Kystdirektoratet har på den baggrund givet tilladelse til, at ejerne kan etablere kystbeskyttelse, så faren bliver væsentligt mindre.

- Vi har givet tilladelse til, at sommerhusejerne nu kan sætte et projekt i gang, som beskytter deres huse. Samtidig er det et projekt, der tager højde for den store rekreative værdi, stranden har. Det vil derfor fortsat være muligt at gå på stranden foran kystbeskyttelsen, siger områdechef Ane Høiberg Nielsen, Kystdirektoratet.

Beskyttelsen består af sand og sten

450 meter lang sandbuffer

For at bremse nedbrydning af kysten under storm kan der nu blive udlagt en næsten 16.000 m3 sandbuffer. Det er på en 450 meter lang strækning. Derunder kommer en 355 meter lang skråningsbeskyttelse. Som en del af kystbeskyttelsen, skal grundejerne desuden sandfodre foran sandbufferen for at undgå, at havet når op til sandbufferen i det daglige.

- Vi har givet tilladelse til en kystbeskyttelse, som består af det, vi kalder en sandbuffer med bagstopper og kompenserende fodring. Bagstopperen, der kun vil komme i brug ved meget hårdt vejr, består af skråningsbeskyttelsen. Sandbufferen og den kompenserende fodring fungerer som kystbeskyttelse mod havet, som vil æde af det udlagte sand frem for af stranden eller i sidste ende underminere skråningsbeskyttelsen. Sandet forhindrer også, at sommerhusejerne sender deres problem videre til naboen, som det sker, hvis der kun udlægges sten, siger Ane Høiberg Nielsen.

Der er tidligere etableret lignende kystbeskyttelse ved Nørlev nord for Løkken.