Det bekræfter Esbjerg i en pressemeddelelse.

Den stærke målvogter har fået en kontrakt for to år.

- At skifte klub handler om at få hele pakken til at hænge sammen, og da jeg hørte om Team Esbjergs interesse, var jeg egentlig ikke i tvivl, siger Toft i pressemeddelelsen.

- Det er en professionelt drevet klub, der har styr på det hele og har ambitioner om at vinde det danske mesterskab og deltage i Champions League, hvilket jeg prioriterer meget højt.

27-årige Toft når dermed tre sæsoner i Larvik, inden hun vender snuden mod Danmark igen.

Hun står noteret for 82 landskampe for Danmark og var senest med ved EM i Sverige i december.

/ritzau/