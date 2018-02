Sangen er forstummet: Tre millioner fugle er borte

Viben er blevet en langt mere sjælden gæst i Danmark over de seneste 40 år. 80 procent af bestanden er forsvundet i takt med, at landbruget er blevet stadig mere intensivt, viser nye beregninger fra Dansk Ornitologisk Forening (DOF). Her Margrethe Kog i marsken i Sønderjylland. Arkivfoto: Steffen Ortmann/Ritzau Scanpix