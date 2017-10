Sangerinde kæmpede med alkoholmisbrug

MUSIK: Om knap halvanden måned bliver Mathilde Falch mor for første gang. Det har hun glædet sig til, siden hun i foråret utålmodigt gik og håbede på, at en graviditetstest skulle vise to streger.

Men for sangerinden, der nu udkommer med sit fjerde studiealbum "Som børn på ny", var det nødvendigt at lægge livet helt om, før tanken om at skulle have et barn kunne rodfæste sig.

I en branche hvor shots, øl og drinks er en del af kulturen, var alkoholforbruget blevet til et misbrug for sangerinden. Noget hun måtte ud af, hvis hun skulle gøre drømmen om at blive mor til virkelighed.

- Jeg var nødt til at være ædru først. Jeg turde ikke blive mor, før jeg havde styr på det. Da jeg stoppede med at drikke, fik jeg følelsen af, at nu kan jeg være den mor og den kone, jeg gerne vil være.

- Der er noget, der er vigtigere nu, og jeg glæder mig så meget. Det føles helt rigtigt, siger sangerinden, der på syvende år danner par med komikeren Jesper Juhl.

For to et halvt år siden tog hun den skelsættende beslutning.

- På det tidspunkt drak jeg rigtig meget og hele tiden. Jeg havde en følelse af, at det var nu, jeg skulle stoppe, eller også ville det gå helt mod syd for mig, siger Mathilde Falch.

Hun er selv vokset op med en alkoholisk forælder. Sangeren Michael Falch, der har været ædru i nu 15 år, har været åben om sit misbrug. I dag forstår hun de ting, han gik igennem.

- Jeg ved, hvor meget min far kæmpede med det, og hvor meget han ønskede, at vi børn ikke skulle blive påvirket af det. Men det er et fængsel, man er fanget i, og som man ikke selv har styring over, siger hun.

Det fængsel har hun selv oplevet indefra. Derfor har hun i en alder af 27 år lovet sig selv, at hun aldrig vil røre en dråbe alkohol igen.

- Mange spørger, hvordan jeg har kunnet tage den beslutning som så ung, og om mit liv ikke bliver kedeligt, men for mig er det det modsatte.

- Hvis man er misbruger, så er det ikke sjovt at drikke. Der var ikke nogle branderter, der var sjove for mig. Det var bare lort. Så at blive fritaget for det har givet mig så meget plads i hovedet, siger sangerinden, der blandt andet fik hjælp i Anonyme Alkoholikere for at blive ædru.

Pladsen i hovedet har hun fyldt ud med kreativiteten til at skrive nye sange. Men selv om hun har vundet over en af sine dæmoner og mere end noget andet ser frem til at blive mor, er det nye album ikke blevet til i en rus af babylykke.

- Det er faktisk et ret dystert album, for jeg har en mørk side, som jeg dykker ned i, når jeg spiller. Jeg ved, at jeg har de mørke og dystre ting i mig og nogle ar, der aldrig går væk, men jeg er ikke bange for dem mere, siger hun.

Albummet er således også en kærlig hilsen til alle dem, der ligesom hende selv har kæmpet svære kampe.

- Der er mange, der skammer sig over deres fortid og deres problemer, men jeg prøver på albummet at hylde, at livet er svært, og at det er sejt, når vi overlever det, siger sangerinden.

"Som børn på ny" udkommer den 30. oktober.

/ritzau/