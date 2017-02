SAN FRANCISCO: Selv om Beyoncés annoncering af sin dobbelte babylykke i starten af februar varpede Selena Gomez’ sodavandsbillede væk som verdens mest likede foto, er den unge popsangerinde stadig dronningen af Instagram.

Selena Gomez blev i slutningen af september sidste år den første bruger i verden med svimlende 100 millioner følgere, og nu når den 24-årige texanske "The Heart Wants What It Wants"-stjerne endnu en enestående rekord på Instagram.

Det skriver finansmagasinet Forbes.

Hele 110 millioner følgere nu den tidligere Disney-darling på det sociale billeddelingsmedie.

Taknemmelig

Dermed er hun den mest fulgte person i verden på Instagram, og det jubler Gomez over på netop Instagram, hvor hun har delt et billede fra en koncert.

- Jeg lover, at jeg vil fortsætte med at værne om min platform og fortælle sandheden, skriver sangerinden og understreger:

- Men endnu mere vigtigt så har hver eneste en og hver af jer ændret mit liv. Jeg er meget taknemmelig, skriver popstjernen til sine såkaldte "Selenators", som sangerindens fanskare kalder sig selv.

Se Selena Gomez’ jubel over Instagram-rekorden her

/ritzau/FOKUS