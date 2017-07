Sangskole har fundet leder i Rom

THY: Efter mere end et år uden en daglig leder, har Thy Sangskole nu igen ansat en til at tage sig af den daglige ledelse.

Sangskolen måtte dog helt udenfor Danmarks grænser for at finde den rette kandidat. I Italiens hovedstad, Rom, var 26-årige Mette Damiri i gang med en masteruddannelse i Musik- og kulturmanagement, da hun i foråret faldt over sangskolens jobopslag.

- Det er et drømmejob for mig, og så var det jo oven i købet i Thy, fortæller Mette Damiri, der er opvokset i Thisted og nu er flyttet tilbage for at blive leder af sangskolen.

Skal være mere synlige

Det er økonomisk støtte fra dels Thisted Kommune og Det Obelske Familiefond, der har gjort det muligt for sangskolen igen at ansætte en daglig leder.

Det vækker glade hos sangskolen, der håber at blive mere synlige i lokalområdet.

- Vi skal sætte gang i en masse forskellige aktiviteter. Sangskolens opgave lige nu er at finde gode og nye projekter, vi kan sætte i søen, og til det har vi brug for professionel tid og hjælp, siger bestyrelsesformand for Thy Sangskole, Peder Schjødt-Pedersen

Glad over viljen til Thy

Han er især glad for, at det er lykkedes at finde en ung leder, der er villig til at flytte til Thy.

- Det er fantastisk, at der er unge, der virkelig vil det her og er klar til at flytte tilbage hertil. Med Mette kunne vi virkelig mærke en stor energi for at komme tilbage og være med til at skabe noget af udviklingen i området, siger han.

I første omgang er der tale om en deltidsstilling, men i løbet af det næste halve år håber Thy Sangskole at kunne tilbyde Mette Damiri en fuldtidsstilling.