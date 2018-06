Sankt hans-bålet er reddet i Nordjylland

NORDJYLLAND: Selvom der har været lige så tørt i Nordjylland som i resten af landet, så er Nordjylland efterhånden også et af de eneste steder, hvor der endnu ikke har været udstedt et afbrændingsforbud.

Og det kommer formentlig heller ikke. Nordjyllands Beredskab tror nemlig mere på oplysning end på forbud - og det virker, fortæller beredskabsdirektør, Diana Sørensen.

- Vi har valgt den strategi at oplyse borgerne om, hvordan man skal omgås åben ild med omtanke, når det er så tørt. Og vi føler, der er blevet lyttet til os, og at det har virket bedre end et forbud. Der har ikke været ret mange hændelser ud over det normale, siger hun.

- Så vi mener ikke, at vi har haft belæg for at udstede et forbud, tilføjer hun.

Og med den seneste tids nedbør, så ser tørken ud til at være på retræte.

- Vi holder øje med DMIs tørkeindeks hver dag. Det er stadig tørt, og man skal stadig passe på, men det går den rigtige vej, siger beredskabsdirektøren.

Dermed er skt. hans-bålet i Nordjylland også reddet.

Beredskabschefen tør godt lov, at der ikke kommer et forbud inden weekenden. I stedet vil Nordjyllands Beredskab igen oplyse om, hvordan man sikkert futter bålet af:

Sikker afstand:

- 30 meter fra bygninger med hårdt tag.

- 60 meter fra letantændelige markafgrøder.

- 200 meter fra stråtækte huse, nåletræsbevoksninger m.v. og oplag af brandfarlige stoffer og andet letantændeligt materiale.

Forsigtighed og sund fornuft

- Brug aldrig brandfarlige væsker, når du tænder bålet - det kan meget let gå galt.

- Hold øje med bålet og forlad det først, når ild og gløder er helt slukket - hæld gerne vand på.

- Vær særligt opmærksom på børn og dyr i nærheden af bålet - de kan let komme til skade.

- Hvis det er meget tørt eller blæser kraftigt, så lad være med at tænde bålet - skån heksen denne gang.