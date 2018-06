Sankthansbål sikret i 11 kommuner i Jylland og på Fyn

Vejrguderne har de seneste dage åbnet lidt for sluserne, og det har ført til, at der er blevet lempet på forbuddet mod afbrænding i flere kommuner.

Mandag og tirsdag er forbuddet ophævet i ti jyske og en enkelt fynsk kommune. Det er kommuner i Sydvestjylland, Trekantsområdet og dele af Midtjylland.

I 59 andre kommuner er der fortsat helt eller delvist afbrændingsforbud.

Men selv om der nu er dele af landet, hvor der er givet grønt lys til sankthansbålet lørdag aften, skal man være ekstra påpasselig.

- Selv om man ikke befinder sig i et område med forbud, så skal man udvise stor agtpågivenhed, siger sekretariatschef Bjarne Nigaard, Danske Beredskaber.

- Man skal tage bestik af vind, vejr og omgivelser. Hvis der er den mindste risiko for, at en glød fra bålet kan svæve med vinden ind i den nærmeste plantage, så bør man lade være med at tænde bålet, siger han.

DMI's tørkeindeks viser, at der stadig er tørt mange steder i landet. Især på Sjælland og Bornholm.

Vejrudsigten frem mod lørdag bliver studeret nøje af de kommunale beredskaber, forklarer Bjarne Nigaard.

- Hvis vi rammer en vejrsituation, hvor der er udsigt til meget nedbør de næste dage, kan situationen blive forandret i nogle af de kommuner, der fortsat har forbud.

- Vi holder øje med situationen time for time. Vi har ingen interesse i at opretholde et forbud, hvis det kan aflyses, siger Bjarne Nigaard.

Hos DMI byder vejrudsigten frem mod weekenden på en velkendt sommerklassiker - en blanding af byger, blæst og sol.

Afbrændingsforbuddet betyder i øvrigt, at der ikke bliver noget bål ved det traditionsrige sankthansarrangement med statsministeren på Marienborg.

Det oplyser Statsministeriet.

Det skyldes afbrændingsforbud i Lyngby-Taarbæk Kommune. Det øvrige program med båltale og underholdning vil dog blive gennemført.

De kommuner, der ikke længere har afbrændingsforbud, er: Billund, Esbjerg, Fanø, Fredericia, Kolding, Middelfart, Varde, Vejen, Vejle, Viborg og Silkeborg.

/ritzau/