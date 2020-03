Medie: SAS beder sine ansatte skære 20 procent af lønnen

KØBENHAVN:Luftfartsselskabet SAS beder sine ansatte gå 20 procent ned i løn i en periode på tre måneder på grund af udbruddet af coronavirus.

Det fremgår af en intern e-mail fra SAS' personalechef, som er sendt til de ansatte tirsdag eftermiddag.

Det skriver det norske erhvervsmedie Dagens Næringsliv.

- SAS vil invitere ledelsen i fagforeningerne til at diskutere muligheden for, at alle SAS-ansatte reducerer arbejdstiden med 20 procent og et tilsvarende cut i lønnen for en periode på tre måneder, skriver personalechef Carina Malmgren Heander i mailen ifølge Dagens Næringsliv.

Lønnedgangen sker på grund af den "nuværende markedssituation", hvor mange luftfartsselskaber er under økonomisk pres på grund af coronavirus.

Pressechefen hos den svenske afdeling Freja Annamatz siger til det svenske nyhedsbureau TT, at forhandlinger er indledt med samtlige fagforeninger.

Arbejdstiden vil også blive reduceret tilsvarende, fremgår det ifølge Dagens Næringsliv af e-mailen.

Endvidere skriver Carina Malmgren Heander, at situationen påvirker "hele koncernen".

Lønnedgangen for de ansatte er indtil videre et forslag, som skal besluttes med fagforeningerne.

Derimod er beslutningen om, at ledelsen i SAS skal gå 20 procent ned i løn allerede truffet med øjeblikkelig virkning, siger Freja Annamatz til TT.

Ledelsen vil - modsat andre ansatte - opretholde det samme antal timer, skriver Dagens Næringsliv.

Det fremgår ikke specifikt af oplysningerne, om der også er tale om den danske afdeling.

Under et pressemøde tirsdag eftermiddag, hvor regeringen fremlægger hjælpepakker til erhvervslivet under coronakrisen, siger finansminister Nicolai Wammen (S), at tiltaget hos SAS viser, hvor hårdt situationen rammer virksomheder.

SAS er ikke det eneste flyselskab, der indtil videre er blevet påvirket negativt af spredningen af coronavirus.

Tidligere tirsdag meddelte det norske luftfartsselskab Norwegian, at det aflyser 3000 af sine afgange fra midten af marts til midten af juni.

Det skyldes, at selskabet den seneste uge har haft svært ved at sælge sine billetter. Det betyder også, at personale bliver sendt hjem.

