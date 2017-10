SAS-fly evakueret efter røg i kabine

SVERIGE: Et SAS-fly blev evakueret mandag i lufthavnen i Göteborg, efter at der var røgudvikling i kabinen.

- Flyet skulle til København fra lufthaven Landvetter ved Göteborg, siger Fredrik Henriksson, pressechef i SAS.

Redningstjenesten i lufthavnen konstaterede efter udrykningen, at der ikke havde været nogen brand, men at der tale om en form for røgudvikling.

- Hvad der var årsager til den er ikke klarlagt endnu. Det kan have været airconditionanlægget eller noget andet, siger Fredrik Henriksson.

Ifølge SAS var der 83 personer om bord på flyet, som skulle have været lettet klokken 9.35. Men alle blev evakueret ud af flyet.

Flyet var på vej ud på startbanen, da der blev slået alarm.

