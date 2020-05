SAS indfører krav om ansigtsmaske for passagererne

KØBENHAVN:SAS vil fra næste uge indføre krav om, at alle passagerer over seks år skal bære ansigtsmaske om bord på flyene.

Det oplyser flyselskabet i en pressemeddelelse.

De nye retningslinjer er gældende fra mandag 18. maj til og med udgangen af august.

SAS flyver i øjeblikket med 15 af sine 150 fly, men forventer gradvist at kunne begynde at flyve mere hen over sommeren, i takt med at rejserestriktionerne bliver lempet.

I Danmark har der flere gange været debat om, hvorvidt man skulle indføre krav om mundbind i det offentlige rum.

Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, har flere gange sagt, at der ikke er videnskabeligt belæg for en effekt af at bruge mundbind.

Hos SAS Danmark siger direktør Simon Pauck Hansen, at man følger standarden i flybranchen.

- Det er blevet en praksis blandt andre luftfartsselskaber i Europa og verden, at man skal bruge ansigtsmaske eller mundbind.

- Samtidig er der flere lande, der ser anderledes på det med mundbind. Vi opererer i et internationalt marked med mange internationale passagerer, og derfor er vi landet her, siger Simon Pauck Hansen.

Tirsdag varslede flere andre flyselskaber - herunder Ryanair og Finnair - lignende tiltag.

Kravet om ansigtsmaske er det seneste blandt en stribe tiltag, der skal begrænse smitterisikoen med coronavirus om bord på SAS' fly.

Der bliver ikke længere serveret mad om bord på flyene, og alle løse genstande er fjernet fra flyene. Det gælder bladene i sædelommen, og desuden er puder og tæpper fjernet.

For at mindske smitterisiko er boardingen desuden vendt på hovedet.

Passagerer med billet på bageste række kommer først om bord, og man må maksimalt have et stykke håndbage.

Hos Norwegian er der ikke indført krav om ansigtsmasker.

Kommunikationschef Andreas Hjørnholm, Norewgian, oplyser, at man lytter til sundhedsmyndighedernes anbefalinger på området og mener, at der skal indføres internationale retningslinjer.

Flyselskabet har dog indført en række tiltag på de enkelte ruter i Norge, hvor selskabet stadig flyver under coronakrisen.

Blandt andet bliver passagerer, der ikke rejser sammen, placeret på hver anden række og med sæder imellem hinanden.

