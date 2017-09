SAS-pilot havde for meget sprit i blodet

NORGE: En SAS-pilot blev tidligere i år snuppet i at have en for høj promille. Det skete kort før afgang på en international flyvning fra Oslo Gardermoen, skriver Check-in.dk.

Piloten blev taget i en tilfældig promillekontrol.

Normalt er det tilladt for piloter at have en promille op til 0,2. Denne pilot fik målt sin promille til 0,64 i to blodprøver. Piloten blev straks ledsaget væk fra flyet, skriver den norske avis, Romerikes Blad.

SAS-piloten har indrømmet at have drukket for meget dagen inden flyvningen.

Han risikerer en bøde eller fængsel i op til to år for forseelsen. Desuden er han ikke længere ansat hos SAS.

- Vi udtaler os ikke generelt i personalesager, men vi har en nultolerance over for alkohol, siger SAS-pressemedarbejder Randi Baasch til Romerikes Blad.

Passagerne på flyvningen kom af sted med tre kvarters forsinkelse.