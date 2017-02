KØBENHAVN: Luftfartsselskabet SAS går nye veje og opretter to baser uden for Norden - én i Spanien og én i London. Det fortæller SAS i en pressemeddelelse.

Praktisk kommer det til at foregå på den måde, at man stifter et irsk datterselskab, der skal stå for at drive de to nye baser.

Det bliver imidlertid kun et mindre antal afgange, der overflyttes til de nye baser.

- På linje med strategien om at fokusere på de kunder, som rejser til og fra Skandinavien, vil størsteparten af SAS’ flyvirksomhed fortsat være baseret i Skandinavien.

- Ved at oprette nye baser kan vi udfylde vores produktion i Skandinavien og på sigt bygge et endnu bredere netværk og en suveræn tidsplan til gavn for vores kunder, hedder det i en udtalelse fra den administrerende direktør, Rickard Gustafson.

Ved at oprette baser uden for Skandinavien får SAS mulighed for at ansætte medarbejdere på billigere overenskomster.

Dermed kan lønudgifterne sænkes i selskabet, der er presset af hård konkurrence fra lavprisselskaber, der har benyttet sig af samme metode i årevis.

Allerede i forbindelse med fremlæggelsen af det seneste årsregnskab i december luftede SAS muligheden for at udflage dele af sin flåde til andre lande.

