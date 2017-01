Vil have molertransport uden om Bjergby

Vil have molertransport uden om Bjergby

To dræbte: Brand var påsat

Med trafiktallet for december står det klart, at SAS beholder sin titel som Skandinaviens største luftfartsselskab.

KØBENHAVN: I alt valgte 29,4 millioner flypassager at købe en billet med det skandinaviske luftfartsselskab SAS i 2016. Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse.

