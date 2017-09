SAS-pilotstrejke er afværget med ny overenskomst

DANMARK: SAS har sent torsdag aften indgået en ny treårig overenskomstaftale med Dansk Pilotforening (DPF), oplyser flyselskabet i en pressemeddelelse.

- Aftalen er på linje med resten af det danske arbejdsmarked, og derudover har parterne aftalt at arbejde sammen om et omkostningseffektivitet fokus på at tilpasse pilotkapaciteten efter behovet for fleksibilitet, skriver SAS i pressemeddelelsen.

Ledelsen i SAS har den seneste tid forhandlet med pilotforeninger i Danmark, Norge og Sverige om nye overenskomster, men parterne har ikke kunnet blive enige.

I Danmark var Dansk Pilotforening, som repræsenterer omkring 450 SAS-piloter, og SAS derfor endt i Forligsinstitutionen.

Med den nye aftale er en konflikt, som var varslet til at bryde ud 16. september, dermed afværget.

Mens SAS i sidste uge blev enige med de svenske piloter om en overenskomst, har selskabet endnu ikke forhandlet en aftale på plads med de norske piloter, skriver Check-In.

De er organiseret i Norske SAS-flygeres Forening (NSF) og SAS Norge Pilotforening (SNF).

En strejke blandt de norske SAS-piloter vil kunne begynde allerede 11. september.

SAS meddeler dog, at det ikke kommer til at påvirke trafikken, fordi der kun er udtaget en pilot til strejke på vegne af hver af de to norske pilotforeninger.

/ritzau/