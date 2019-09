Sass forlader Folketinget og bliver chef for danske kapitalfonde

KØBENHAVN:Henrik Sass Larsen (S) forlader Folketinget ved udgangen af september for at blive administrerende direktør i DVCA, som er brancheforeningen for blandt andet kapitalfonde i Danmark.

Det oplyser foreningen i en pressemeddelelse.

1. januar 2020 sætter den tidligere minister og det mangeårige folketingsmedlem Henrik Sass Larsen sig i direktørstolen.

- Jeg har, som jeg også har skrevet om tidligere, været utrolig glad og følt mig meget privilegeret over at have været medlem af Folketinget i næsten 20 år og været en del af mit partis ledelse gennem mange af årene, skriver Henrik Sass Larsen på Facebook om jobskiftet.

- Men det har ligeledes været klart for mig siden valget, at min tid i politik er udrandt, skriver han.

Henrik Sass Larsen har været blandt toppen i Socialdemokratiet, og han blev af mange vurderet som det naturlige valg til en ny finansminister i en S-ledet regering.

Kort efter folketingsvalget, der blev afholdt 5. juni, gik Sass Larsen dog til S-formand Mette Frederiksen med beskeden om, at han ikke ville stå til rådighed som minister i en kommende regering, hvorefter han sygemeldte sig.

Det er kun 14 dage siden, at Henrik Sass Larsen i et opslag på Facebook skrev, at han var tilbage på Christiansborg, hvor han ville koncentrere "sin arbejdsindsats omkring Socialdemokratiets historiske virke".

Det har ikke været muligt for medier at få oplyst, hvad det præcist dækker over.

53-årige Henrik Sass Larsen blev valgt i Folketinget i 2001. Han har siden da både været partiets gruppeformand samt erhvervs- og vækstminister.

