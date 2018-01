Saudi-Arabien indgår forlig for 640 milliarder i korruptionskamp

En omfattende og omstridt kamp mod korruption har skaffet enorme summer til den saudiarabiske statskasse.

Over 400 milliarder riyal, der svarer til omkring 640 milliarder kroner, er der blevet skrabet sammen i forlig med korruptionsmistænkte, oplyser kongerigets øverste anklager, Saud al-Mojeb.

Det store beløb stammer både fra kontanter, pant i ejendomme og andre aktiver.

I alt 381 personer er siden november blevet anholdt og anklaget for korruption i Saudi-Arabien. 56 af dem er fortsat tilbageholdt. De befinder sig i hovedstaden Riyadh på luksushotellet Ritz-Carlton, som er blevet omdannet til en form for fængsel.

Der skulle være prinser, ministre og kendte forretningsfolk blandt de korruptionsanklagede.

De personer, der er blevet løsladt, har enten erklæret sig skyldige og indgået forlig, eller også har der ikke været tilstrækkelige beviser imod dem.

- Forhandling og aftale om forlig er blevet afsluttet i mange sager, der er givet videre til den offentlige anklagers kontor, så de relevante procedurer kan afsluttes, lyder det fra Saud al-Mojeb.

En af dem, der for nylig er blevet løsladt, er milliardærprinsen Alwaleed bin Talal. Den 62-årige forretningsmand er en af de rigeste personer i verden. Han menes at have indgået forlig med regeringen, men det vides ikke, hvad han i så fald har betalt.

Kampen mod korruption er sat i gang af den magtfulde kronprins i Saudi-Arabien, Mohammed bin Salman.

Kritikere af kampagnen mener, at kronprinsen har brugt sin magt på at slå ned på politiske modstandere. Det har Mohammed bin Salman afvist.

/ritzau/dpa