Saudiske borgere får ordre til at forlade Libanon straks

Det skriver det saudiske nyhedsbureau SPA.

En kilde i det saudiske udenrigsministerium, som AFP har talt med, henviser til "situationen" i Libanon. Men vil ikke uddybe det nærmere.

Libanons premierminister, Saad al-Hariri, meddelte i weekenden i en tv-tale fra Saudi-Arabien, at han trådte tilbage.

Det kom som en stor overraskelse hjemme i Libanon.

Han begrundede det med, at han frygtede at blive myrdet af Iran eller Hizbollah-bevægelsen.

Den sunnimuslimske premierminister beskrev sig selv som Hizbollahs gidsel

Hizbollah er den største politiske organisation i Libanon. Den har en slagkraftig militær gren og støttes af Iran.

Men der er mildt sagt stor forvirring om, hvad der er sket.

Saudi-Arabien siger, at det opfatter Hizbollahs deltagelse i den libanesiske regering som "en krigserklæring".

Men alle kendere af Libanon siger, at der ikke kan regeres uden om Hizbollah.

Reuters citerer torsdag to højtplacerede kilder i den libanesiske regering for at sige, at Hariri bliver holdt som fange i Saudi-Arabien.

En tredje kilde, der står Hariri nær, fortæller, at Saudi-Arabien har givet Hariri ordre til at trække sig tilbage som premierminister. Kilden siger, at han er sat i husarrest.

En fjerde kilde, der er bekendt med situationen, siger til Reuters, at Saudi-Arabien kontrollerer Hariri og begrænser hans bevægelsesfrihed.

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, der er på besøg i De Forenede Arabiske Emirater, oplyste, at han senere torsdag ville tage på et ikke planlagt besøg i Saudi-Arabien for at drøfte Libanon og krisen i Yemen.

Macron sagde, at han har haft uformelle kontakter med Hariri, men at der ikke er kommet nogen anmodning til Frankrig om at tage imod ham.

- Mit ønske er, at alle libanesiske politiske embedsmænd kan leve frit i Libanon, sagde han.

