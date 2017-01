Biler ribbet for airbags

Nu har det svirret med beskyldninger om "fake news" både før og efter præsidentvalget i USA, så man kunne måske fristes til at tro, at historien om "Neopalpa Donaldtrumpi" er af den mere luftige slags.

Møllet befinder sig angiveligt i området omkring det sydlige Californien og ned til Baja Californien i Mexico. Arten er beskrevet i et nyt studie i tidsskriftet ZooKeys.

USA: I en uventet hyldest til USA’s kommende præsident, Donald Trump, er et møl blevet opkaldt efter ham.

Et insekt ligner angiveligt den nyvalgte præsident Donald Trump så meget, at insektet navngives efter ham. Foto: Jonathan Ernst/Reuters/Scanpix

