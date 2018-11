Scandinavian Star-brand tages op i Folketinget

DANMARK: Den manglende efterforskning af forsikringssvindel som motiv til at sætte ild på færgen Scandinavian Star i 1990 tages nu op i Folketinget.

Det skriver avisen Danmark.

Dansk Folkepartis retsordfører Peter Kofod rejser en forespørgselsdebat med justitsminister Søren Pape Poulsen (K).

- Nu skal vi have kastet lys over denne sag. Støtteforeningen for ofrene og de pårørende har påvist så mange mistanke-punkter, hvad angår forsikringssvindel som motiv for den påsatte brand, at det ikke giver nogen mening, at det ikke er blevet særskilt efterforsket i løbet af de 28 år. Der er så mange dunkle og ubesvarede spørgsmål, at vi er nødt til at få en forklaring fra justitsministeren, siger Peter Kofod til avisen Danmark.

Scandinavian Star var på vej fra Oslo til Frederikshav 7. april 1990, da færgen brød i brand. 159 mennesker omkom, lander nu i folketingssalen, skriver avisen Danmark.

Pårørendeforeningen til ofrene og de overlevende afleverede torsdag en anmeldelse af Københavns Politi til Den Uafhængige Politiklagemyndighed.

Det gjorde de, fordi de mener, at politiet har ignoreret en anmeldelse de indgav 11. og 24. maj i år - rettet mod en række personer for planlægning og iværksættelse branden på færgen.